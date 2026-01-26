김두겸 울산시장, ‘광역비자·의료원 설립’은 생존의 문제
26일 기자회견 열고 사업 당위성 역설
광역비자, 조선업 붕괴 막으려면 외국인 인력 필수
의료원 설립, 지방의료원 국비 지원 형평성 맞춰야
이재명 대통령이 울산의 핵심 현안인 공공의료원 설립과 울산형 광역비자 사업에 대해 사실상 부정적인 입장을 밝힌 가운데, 김두겸 울산시장이 직접 나서 사업의 시급성과 당위성을 피력하며 적극적인 해명에 나섰다.
김두겸 울산시장은 26일 시청에서 기자회견을 열고, 지난 23일 열린 ‘울산의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅에서 나타난 대통령의 신중한 입장에 대해 시의 공식 입장을 설명했다.
김 시장은 먼저 대통령이 ‘내국인 고용 기회 박탈’을 우려했던 울산형 광역비자 사업에 대해 조목조목 반박했다.
김 시장은 “현재 글로벌 조선시장에서 중국은 70.3%의 압도적 점유율을 기록 중이며, 한국의 절반 수준인 인건비와 막대한 정부 자금을 무기로 우리를 위협하고 있다”고 진단했다.
이어 “국내 조선업은 내국인 기피로 인해 현대중공업의 최근 5년간 충원율이 55%에 불과한 실정”이라며 “외국인 인력마저 확보하지 못하면 산업 경쟁력이 무너져 결국 내국인의 일자리까지 위태로워질 것”이라고 강조했다.
특히 채용 인원을 2년간 440명으로 제한해 내국인 일자리를 철저히 보호하고 있음을 명시하며, “이 제도를 정치적 시각이 아닌 경제적 생존의 관점에서 바라봐 달라”고 호소했다.
대통령이 ‘울산의 좋은 재정 여건’을 이유로 정부 지원 우선순위에서 배제한 울산 공공의료원 설립에 대해서도 김 시장은 ‘지역 형평성’을 근거로 국비 지원의 당위성을 역설했다.
김 시장은 “대통령께서 두 번의 대선 공약을 통해 어린이 치료센터를 특화한 울산의료원 설립을 시민들에게 약속하셨다”며 공약 이행을 정중히 요청했다.
이어 “전국 35개 지방의료원 중 34개소가 국비 50%를 지원받았고, 현재 신축 중인 부산·대전·경남 역시 동일한 혜택을 받고 있다”며 울산에 대해서도 같은 수준의 지원이 필요함을 강력히 건의했다.
울산시는 대통령의 이번 발언을 사업 추진의 핵심 변수로 보고, 향후 관계 부처 보고 과정에서 사업 실효성과 지역 특수성을 더욱 구체적으로 설명할 방침이다.
시 관계자는 “대통령께서 우려하시는 내국인 일자리 침해나 재정 부담 문제를 해소할 수 있는 보완책을 마련하겠다”며 “조선업 살리기와 필수 의료 인프라 확충은 울산의 미래를 위해 결코 포기할 수 없는 과제”라고 밝혔다.
한편, 이재명 대통령은 지난 23일 타운홀 미팅에서 해당 사업들에 대해 “울산은 우선순위가 아니다”, “매우 논쟁적인 사안”이라며 부정적인 의견을 피력했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
