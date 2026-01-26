충남 서산에 스마트팜 수출지원센터 건립…450억원 투입

스마트팜 수출지원센터 조감도. 충남도 제공

도는 서산시 부석면 가사리 일원 서산 바이오 웰빙 연구특구 내 농업 바이오단지에 3만3000㎡ 규모의 스마트팜 수출지원센터를 구축할 계획이다.

“스마트팜 수출의 전진기지가 될 수 있도록 내실 있게 추진할 것”이라고 말했다.