충남 서산에 스마트팜 수출지원센터 건립…450억원 투입
스마트농업 수출 기반을 마련하기 위한 스마트팜 수출지원센터가 충남 서산에 들어설 예정이다.
충남도는 최근 농림축산식품부 공모사업인 ‘한국형 글로벌 스마트팜 수출지원센터’에 선정됐다고 26일 밝혔다.
앞서 농식품부는 스마트팜 관련 산업의 성장과 수출 경쟁력·확대를 위해 해당 사업 공모를 진행하고 충남도를 최종 선정했다.
도는 서산시 부석면 가사리 일원 서산 바이오 웰빙 연구특구 내 농업 바이오단지에 3만3000㎡ 규모의 스마트팜 수출지원센터를 구축할 계획이다.
2028년까지 총사업비 450억원을 투입해 글로벌 커뮤니케이션 센터와 글로벌 스마트팜 교육센터, 행사 마당 등 필수 시설과 지원 시설, 외부공간 등을 조성할 예정이다.
글로벌 커뮤니케이션 센터는 전시·홍보와 입주기업이 활용할 수 있는 공간이다. 행사 마당은 야외 박람회 개최와 수출 시연의 장으로 활용되고, 글로벌 스마트팜 교육센터는 전문 교육과 센터 운영 사무실 등으로 이용될 예정이다.
도는 지방재정 투자심사와 설계 공모, 계획 설계 등을 통해 수출지원센터를 건립할 방침이다.
도 관계자는 “스마트팜 청년협회와 대학 교수, 기업 등으로 전담반을 구성해 체계적으로 준비했다”며 “스마트팜 수출의 전진기지가 될 수 있도록 내실 있게 추진할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
