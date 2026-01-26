울산시, 투자기업에 파격적 행정 지원
울산시가 투자기업에 대한 파격적인 행정 지원에 나선다.
울산시는 지역 투자기업에 대한 행정 지원을 기존 투자협약을 체결한 기업에서 행정 지원이 필요한 모든 기업으로 확대 시행한다고 26일 밝혔다.
시는 그동안 대규모 투자사업에 전담 공무원을 파견해 인·허가 기간을 획기적으로 단축하는 등 ‘전국 최고의 친기업 도시’라는 평가를 받아왔다.
시는 이러한 성공 경험을 바탕으로 지역 내 투자 활성화를 가속화하기 위해 ‘권역별 현장 지원 책임관’ 제도를 전면 확대한다.
권역별 책임관은 울산·미포국가산단(남구), 울산테크노산단 등 중부권, 온산국가산단, 에너지융합산단 등 남부권, 하이테크밸리, 길천·반천산단 등 서부권, 울산·미포국가산단(북구), 이화·매곡산단 등 북부권, 울산·미포국가산단(동구) 등 동부권으로 총 5개 권역으로 운영된다.
책임관은 사업 초기 투자 리스크를 점검하는 사전 컨설팅부터 기업의 애로사항 해결, 신속한 인·허가 지원, 정부 규제 개선 건의까지 전 과정을 밀착 지원한다.
특히 애로사항 접수부터 사업 완료 시까지 지속적인 모니터링을 실시하는 ‘전담 마크’ 시스템을 구축할 방침이다.
울산시는 이미 현대자동차, 삼성SDI, 에쓰오일 등 대규모 프로젝트에 전담 공무원을 파견해 사업계획 수립부터 인·허가까지 통합 지원하는 성과를 거둔 바 있다.
실제로 국가산단 내 입주 기업 A사의 폐수처리 문제 해결과 B사의 입주 가능을 위한 관리기본계획 변경 등은 현장 지원 책임관제가 거둔 대표적인 실무 성공 사례로 꼽힌다.
이번 확대 시행은 이러한 ‘울산형 투자지원 모델’의 혜택을 대기업뿐만 아니라 중소·중견기업을 포함한 모든 투자 주체로 넓혔다는 점에서 의미가 크다.
울산시 관계자는 “권역별 현장 지원 책임관제는 타 지자체와 차별화된 울산만의 실질적인 행정 지원 시스템”이라며 “인·허가부터 규제 개선까지 행정의 전 과정을 현장 중심으로 지원해 기업이 오로지 투자에만 집중할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.
