울산시, 투자기업에 파격적 행정 지원

시는 그동안 대규모 투자사업에 전담 공무원을 파견해 인·허가 기간을 획기적으로 단축하는 등 ‘전국 최고의 친기업 도시’라는 평가를 받아왔다.

시는 이러한 성공 경험을 바탕으로 지역 내 투자 활성화를 가속화하기 위해 ‘권역별 현장 지원 책임관’ 제도를 전면 확대한다.

책임관은 사업 초기 투자 리스크를 점검하는 사전 컨설팅부터 기업의 애로사항 해결, 신속한 인·허가 지원, 정부 규제 개선 건의까지 전 과정을 밀착 지원한다.

특히 애로사항 접수부터 사업 완료 시까지 지속적인 모니터링을 실시하는 ‘전담 마크’ 시스템을 구축할 방침이다.