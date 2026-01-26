정영균‧임형석‧김진남 전남도의원, 여순사건 역사교육 예산 증액 지원
도의원들, 77년 여순사건 진실 규명 필요성 언급
교육청 7000만원, 지원단 3000만원 예산 증액
전남도의회, 역사교육 재정 지원 확대 계획 밝혀
전남도의회가 여순사건 역사교육 강화를 위한 예산을 증액했다. 정영균(순천1)‧임형석(광양1)‧김진남(순천5) 의원 등 전남동부권 도의원들은 지난 연말 예산결산특별위원회에서 전남도교육청 2026년도 예산안 심사 과정에서 여순사건 관련 예산을 늘렸다고 26일 밝혔다.
이번 예산 증액은 여순사건 발생 77년이 지났음에도 진실 규명이 제대로 이뤄지지 않은데 따라 청소년들이 올바른 역사 인식을 갖기 어려운 현실을 개선하기 위한 취지에서 추진됐다.
의원들은 감수성이 예민한 청소년 시기에 지역의 아픈 역사를 제대로 배우지 못하면 왜곡되거나 단편적인 인식이 굳어질 수 있다는 우려가 크다고 설명했다. 이에 따라 여순사건 발생 지역인 동부권 청소년을 중심으로 한 체계적인 역사교육 필요성이 적극 반영됐다.
이번 예산 증액으로 전남도 여순사건지원단 예산 3000만원, 전남도교육청 7000만원 등 총 1억원이 편성됐다. 해당 예산은 여순사건 역사교육 프로그램 운영과 교육 콘텐츠 개발에 활용될 예정이다.
의원들은 “비록 예산 규모가 충분하다고 할 수는 없지만, 동부권 청소년들에게 올바른 역사교육의 출발점을 마련했다는 점에서 의미가 크다”고 평가했다.
이어 “여순사건은 단순한 과거사가 아니라 지금도 지역사회에 깊은 상처로 남아 있는 현재진행형의 역사”라며 “가해자와 피해자의 후손이 함께 살아가는 지역에서 청소년들에게 정확한 역사 인식을 제공하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.
특히 “역사교육은 사실 전달에 그치는 것이 아니라, 아픔을 직시하고 용서와 화해, 미래로 나아가기 위한 사회적 토대가 돼야 한다”며 여순사건 역사교육의 공공적 가치를 재차 강조했다.
전남도의회는 앞으로도 여순사건의 올바른 역사 인식 확산을 위해 정책적·재정적 지원을 지속적으로 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사