인천세종병원 임직원 ‘사랑YES·희망YES’ 기부 잇따라
인천세종병원은 임직원들의 따뜻한 나눔 실천이 새해에도 계속되고 있다고 26일 밝혔다.
건강증진팀은 지난해 자체 바자회를 통해 마련한 수익금 일부를 의료나눔 후원금 ‘사랑YES’에 기부하는 것으로 나눔 문화 확산에 앞장섰다.
수술실 의료진과 간호사들도 힘을 보탰다. 이들 역시 자체 연말 바자회를 열어 마련한 수익금 전액을 병원발전 후원금 ‘희망YES’에 기부하며 이웃 사랑의 의미를 더했다.
개인의 성과를 나눔으로 실천한 사례도 있다. 김경빈 시설관리팀 주임(소방안전관리자)은 지난해 연말 개최된 ‘제4회 소방안전관리대상’에서 대상(행정안전부장관상)을 수상하는 영예를 안은 뒤 상금 일부를 사랑YES에 쾌척했다.
박진식 혜원의료재단 세종병원 이사장은 “직원들의 자발적인 참여로 이어지는 기부와 나눔은 병원의 핵심 가치를 구현하고 ESG 경영을 통한 사회적 책임을 실천하는 소중한 사례”라며 “앞으로도 따뜻한 조직문화 확산을 위해 지속적으로 노력해나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사