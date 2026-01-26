[속보] 국민의힘, ‘내란 전담 재판부법’ 헌법소원 청구

법제사법위원회 소속 국민의힘 곽규택 의원이 지난 21일 국회에서 법사위 상황과 관련한 입장을 밝히고 있다. 연합

곽규택 국민의힘 법률자문위원장은 “합리적 이유 없이 특정 범죄와 그 피고인을 차별하는 것은 평등권을 침해하는 것이고, 헌법과 법률이 정한 법관에 의한 ‘공정한 재판을 받을 권리’ 또한 박탈하는 명백한 위헌 법률”이라고 비판했다.