[속보] 국민의힘, ‘내란 전담 재판부법’ 헌법소원 청구

국민의힘이 26일 국회 본회의에서 수정 가결된 ‘내란 전담 재판부법’과 관련해 헌법재판소에 헌법소원을 청구했다.
국민의힘은 이날 보도자료를 통해 “위헌 요소를 제거했다는 더불어민주당의 주장과 달리, ‘내란 전담 재판부법’ 자체에 여전히 심각한 위헌성이 존재한다고 판단했다”며 이같이 밝혔다.
곽규택 국민의힘 법률자문위원장은 “합리적 이유 없이 특정 범죄와 그 피고인을 차별하는 것은 평등권을 침해하는 것이고, 헌법과 법률이 정한 법관에 의한 ‘공정한 재판을 받을 권리’ 또한 박탈하는 명백한 위헌 법률”이라고 비판했다.
그는 “헌법상 재판 제도의 본질적 변경 사항을 헌법 개정 절차 없이 단순 법률로 규정하려는 시도 또한 국민 투표권을 침해하는 헌정 질서 파괴 행위”라며 “의석수만 믿고 자행하는 폭거를 막기 위한 최후의 수단으로 헌법 소원을 제기했다”고 밝혔다.
국민의힘 법제사법위원들은 이날 내란 전담 재판부 법안과 허위·조작 정보에 대한 손해배상 청구를 가능하게 한 정보통신망법 개정안과 관련해 우원식 국회의장을 대상으로 한 권한 쟁의 심판도 청구했다.
