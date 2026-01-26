국내 필로폰 밀반입한 中 마약조직 무더기 검거
12명 검거, 7명 구속
필로폰 1181g 압수
제주를 경유해 국내로 필로폰을 반입하려던 중국 마약 조직 일당이 경찰에 무더기로 검거됐다.
제주경찰청은 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 혐의로 중국 마약 조직원 총 12명을 검거하고, 이 중 7명을 구속했다고 26일 밝혔다. 또 필로폰 1181g을 압수 조치했다.
이번 사건은 지난해 10월 24일, 30대 중국인 A씨가 필로폰 1131g을 캐리어에 넣어 제주로 들여온 뒤 서울로 옮기기 위해 고액 아르바이트 모집 글을 올렸다가 적발된 사건을 확대 수사하면서 드러났다.
당시 A씨는 전날 오후 6시 태국 수완나품국제공항을 출발해 싱가포르 창이국제공항을 거쳐 제주국제공항에 무사증으로 입국했다.
이후 제주시 조천읍 함덕리의 한 호텔 객실에서 머물며 SNS에 “서울까지 물건을 전달해 줄 사람을 찾는다”는 내용의 일당 30만원짜리 고액 아르바이트 글을 올렸다.
가방을 전달받은 20대 한국인이 폭발물로 의심해 경찰에 신고하면서 덜미가 잡혔다.
A씨가 지니고 온 마약은 시가 8억4000만원 상당의 메스암페타민(필로폰) 1.1㎏이었다. A씨는 기소돼 재판을 받고 있다.
추가 검거된 상선 및 공범 11명은 제주와 서울, 인천, 수원, 충북 등지에서 붙잡혔다. 이 가운데 국내 판매책 2명, 밀수책 1명, 매수자 3명 등 6명이 구속됐다.
이들은 중국 출신으로, 한국 국적을 취득해 귀화했거나 영주권을 얻어 국내에 거주하고 있었다. 일부는 취업 비자로 입국했으며, 비자 기간이 만료된 불법 체류자도 포함됐다.
경찰은 판매책 검거 과정에서 필로폰 50g을 포함해 총 1181g을 확보했다. 이는 약 4만명이 동시에 투약할 수 있는 양이다.
현재 중국 총책 B씨와 밀수 지시책 C씨는 검거되지 않았다. 경찰은 인터폴에 적색수배를 요청해 행방을 추적하고 있다.
이들은 밀수, 공급, 판매, 투약으로 이어지는 치밀한 점조직 형태의 유통망을 갖추고 있었으며, 해외 총책의 지시를 받은 공범들이 아르바이트 방식으로 인력을 고용해 마약을 유통하면서 추적에 어려움이 컸다.
한편 제주경찰은 이번 사건의 공로를 인정받아 경찰청으로부터 특별성과 포상금 500만원을 받았다.
경찰은 앞으로도 해외에 있는 총책 등 검거에 지속적으로 노력하고, 해당 조직과 관련된 다른 투약자에 대해서도 추가 수사할 예정이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사