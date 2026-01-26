시사 전체기사

부천시, 설 맞아 2월 부천페이 인센티브 10%로 확대

입력:2026-01-26 11:39
부천페이 카드. 부천시 제공

경기 부천시는 설 명절을 맞아 다음 달 부천페이 인센티브를 10%로 확대 운영한다고 26일 밝혔다.

다음 달 부천페이 월 구매한도는 50만원이며, 이용자는 최대 5만원까지 인센티브를 받을 수 있다. 인센티브는 예산 범위 내에서 지급되며 예산이 소진되면 조기 종료될 수 있다.

부천페이는 부천지역 내 등록된 가맹점에서만 사용할 수 있다. 대규모 점포 및 일부 업종에서는 사용이 제한된다. 가입 및 충전은 경기지역화폐 애플리케이션(앱) 또는 NH농협은행 지점을 통해 가능하다. 가맹점 현황은 시청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

앞서 시는 2024년 2233억원, 지난해 3472억원 규모의 부천페이를 발행하는 등 55% 증가한 발행 실적을 기록했다. 부천페이 발행 실적에 대한 정부종합평가에서는 우수 지방자치단체로 선정돼 특별교부세 2억5000만원을 확보했다.

시 관계자는 “부천페이는 시민에게 소비 혜택을 제공하는 동시에 전통시장, 소상공인, 골목상권에 도움이 되는 정책”이라며 “설 명절을 계기로 소비 회복과 지역경제 활성화를 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

김민 기자
사회2부
김민 기자
444
사회2부 인천
