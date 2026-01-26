부천시, 설 맞아 2월 부천페이 인센티브 10%로 확대

부천페이 카드. 부천시 제공

시 관계자는 “부천페이는 시민에게 소비 혜택을 제공하는 동시에 전통시장, 소상공인, 골목상권에 도움이 되는 정책”이라며 “설 명절을 계기로 소비 회복과 지역경제 활성화를 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.