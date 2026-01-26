이해찬 前 총리 별세…세종·충남서 애도 물결
이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 베트남에서 별세한 소식이 전해지자 지역 정치권에서 애도가 이어지고 있다.
문진석(충남 천안갑) 더불어민주당 의원은 이해찬 부의장이 별세한 지난 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이 전 총리는 군부독재에 맞서 민주주의를 일궜고, 대한민국의 발전을 위해 평신을 헌신했다”며 “깊은 슬픔과 애도를 표한다”고 적었다.
박수현(충남 공주‧부여‧청양) 민주당 의원도 SNS에 “이해찬 전 총리의 별세를 깊이 애도한다”며 “민주주의를 향한 평생의 여정에 경의와 감사를 올린다”고 썼다.
고인이 2012년과 2016년 두 차례 국회의원을 지낸 세종에서도 추모 물결이 이어졌다. 이 부의장은 행정중심복합도시인 세종시 설계를 주도하기도 했다.
최민호 세종시장은 26일 논평을 통해 “이해찬 전 총리는 참여정부 시절 국무총리로서 행정중심복합도시 건설이라는 시대적 과제를 책임 있게 이끌었다”며 “특히 행정수도 건설 논의가 정치적·사회적으로 거센 반대에 직면했을 때 고인 특유의 꼿꼿함으로 흔들림 없이 정책의 필요성과 당위성을 설득하며 제도의 틀을 다졌다”고 밝혔다.
최 시장은 이 전 총리에 대한 애도 분위기를 고려해 이날 오후 예정됐던 기자회견을 취소했다.
무소속 김종민(세종갑) 의원은 “이 전 총리는 대한민국 민주화 운동과 민주당 역사의 큰 기둥이었다”며 “역사와 대의 앞에 늘 단호하고 당당했던 모습을 잊지 않겠다”고 밝혔다.
대전에서도 정치계의 추모 메시지가 이어졌다.
장종태(대전 서구갑) 민주당 의원은 “민주당과 대한민국의 오늘을 온몸으로 개척해 온 이해찬 전 대표의 별세 소식에 깊은 애도를 표한다‘며 ”대한민국의 미래를 향해 함께 꿈꾸던 든든한 동지를 떠나보내며 남은 우리가 그 뜻을 이어가겠다는 약속만 되뇌게 된다“고 적었다.
더불어민주당 대전시당은 이날 “이해찬 전 총리의 삶은 대한민국 민주주의의 역사”라며 “엄혹한 독재의 시대를 온몸으로 건너며 민주주의의 길을 열었고, 정치의 현장에서 민주주의를 한 단계씩 성장시켰다”고 전했다.
1952년 충남 청양에서 태어난 고인은 노무현 정부 시절 국무총리를 지냈고, 문재인 정부 때인 2018~2020년 더불어민주당 대표를 지냈다. 이재명 정부가 출범한 뒤 지난해 10월 민주평통 수석부의장으로 취임했다.
홍성·세종=김성준·전희진 기자 ksj@kmib.co.kr
