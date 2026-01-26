시사 전체기사

이해찬 前 총리 별세…세종·충남서 애도 물결

입력:2026-01-26 11:34
이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 25일 베트남에서 치료 중 별세했다고 민주평통이 밝혔다. 향년 73세. 사진은 2024년 4월 5일, 당시 더불어민주당 상임공동선대위원장이던 이해찬 민주평통 수석부의장이 여의동주민센터에 마련된 4·10 총선 사전투표소를 방문한 모습. 연합뉴스

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 베트남에서 별세한 소식이 전해지자 지역 정치권에서 애도가 이어지고 있다.

문진석(충남 천안갑) 더불어민주당 의원은 이해찬 부의장이 별세한 지난 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이 전 총리는 군부독재에 맞서 민주주의를 일궜고, 대한민국의 발전을 위해 평신을 헌신했다”며 “깊은 슬픔과 애도를 표한다”고 적었다.

박수현(충남 공주‧부여‧청양) 민주당 의원도 SNS에 “이해찬 전 총리의 별세를 깊이 애도한다”며 “민주주의를 향한 평생의 여정에 경의와 감사를 올린다”고 썼다.

고인이 2012년과 2016년 두 차례 국회의원을 지낸 세종에서도 추모 물결이 이어졌다. 이 부의장은 행정중심복합도시인 세종시 설계를 주도하기도 했다.

최민호 세종시장은 26일 논평을 통해 “이해찬 전 총리는 참여정부 시절 국무총리로서 행정중심복합도시 건설이라는 시대적 과제를 책임 있게 이끌었다”며 “특히 행정수도 건설 논의가 정치적·사회적으로 거센 반대에 직면했을 때 고인 특유의 꼿꼿함으로 흔들림 없이 정책의 필요성과 당위성을 설득하며 제도의 틀을 다졌다”고 밝혔다.

최 시장은 이 전 총리에 대한 애도 분위기를 고려해 이날 오후 예정됐던 기자회견을 취소했다.

무소속 김종민(세종갑) 의원은 “이 전 총리는 대한민국 민주화 운동과 민주당 역사의 큰 기둥이었다”며 “역사와 대의 앞에 늘 단호하고 당당했던 모습을 잊지 않겠다”고 밝혔다.

이해찬 민주평통 수석부의장이 2004년 6월 30일 당시 국무총리를 지낸 이해찬 민주평통 수석부의장이 청사에서 열린 취임식에서 취임사를 하는 모습. 연합뉴스

대전에서도 정치계의 추모 메시지가 이어졌다.

장종태(대전 서구갑) 민주당 의원은 “민주당과 대한민국의 오늘을 온몸으로 개척해 온 이해찬 전 대표의 별세 소식에 깊은 애도를 표한다‘며 ”대한민국의 미래를 향해 함께 꿈꾸던 든든한 동지를 떠나보내며 남은 우리가 그 뜻을 이어가겠다는 약속만 되뇌게 된다“고 적었다.

더불어민주당 대전시당은 이날 “이해찬 전 총리의 삶은 대한민국 민주주의의 역사”라며 “엄혹한 독재의 시대를 온몸으로 건너며 민주주의의 길을 열었고, 정치의 현장에서 민주주의를 한 단계씩 성장시켰다”고 전했다.

1952년 충남 청양에서 태어난 고인은 노무현 정부 시절 국무총리를 지냈고, 문재인 정부 때인 2018~2020년 더불어민주당 대표를 지냈다. 이재명 정부가 출범한 뒤 지난해 10월 민주평통 수석부의장으로 취임했다.

홍성·세종=김성준·전희진 기자 ksj@kmib.co.kr

