‘다윗’황연서, ‘골리앗’ 김홍택 연장서 꺾고 GTOUR 생애 첫승
시즌 첫 번째 혼성대회 ‘2026 타이어프로 GTOUR MIXED’ 1차 대회 우승
‘다윗’ 황연서가 ‘골리앗’ 김홍택을 연장전에서 제압하고 GTOUR 생애 첫승을 거뒀다.
황연서는 지난 24일 대전 골프존조이마루에서 끝난 시즌 첫 번째 혼성대회 ‘2026 타이어프로 GTOUR MIXED’ 1차 대회(총상금 8000만 원)에서 이틀간 최종 합계 21언더파를 기록해 김홍택과 연장 승부를 펼쳤다.
이번 대회는 지난 시즌 대상, 신인상 포인트 상위 선수들과 올해 1차대회 종료 시점 대상, 신인상 상위 선수들까지 총 88명의 남여 선수들이 참여했다.
2024시즌 KLPGA 드림투어 우승 및 상금 순위 4위를 기록한 황연서는 WGTOUR 입성 후 아직 우승이 없었다. 황연서는 연장 3번째 홀에서 버디를 잡아 생애 첫 우승의 감격을 누렸다.
황연서는 “최근 연습 때 샷감이 좋았지만 우승은 생각하지 못했는데 올해 첫 우승을 하게 돼서 정말 기쁘다”라며 “항상 응원해 주시는 모든 분들과 가족, 스폰서 관계자분들께 감사하며 올해 좋은 성적으로 정규투어와 GTOUR를 병행하기 위해 최선을 다하겠다”라고 우승 소감을 밝혔다.
