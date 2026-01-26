日라멘집서 ‘쌩얼 혼밥’ 이재용 포착?…일본 출장 추정
일본 교토 여행을 하던 중 현지 라멘집에서 혼자 식사 중인 이재용 삼성전자 회장을 우연히 목격했다고 주장하는 영상이 뒤늦게 화제를 모으고 있다.
늘 안경을 착용하는 공식 석상에서 이 회장의 모습과 달리 영상 속 남성은 안경을 벗은 편안한 차림을 하고 있다.
26일 온라인에서는 유튜버 ‘포그민’이 지난해 9월 공개한 영상이 확산되고 있다. 교토 여행 경험을 담은 해당 영상의 말미에는 이 회장으로 보이는 남성이 소박한 라멘집에서 혼자 식사하는 장면이 담겼다.
포그민은 “라멘을 먹다가 뒤를 돌아봤는데 너무 놀랐다”며 “삼성 이재용 회장이 혼자 조용히 라멘을 드시고 있었다”고 전했다.
이어 “교토의 작은 라멘집에서 만나다니 웬만한 연예인보다 더 신기했다”며 “회장님도 혼자 찾아올 만큼 인정한 맛집인 것 같았다”고 덧붙였다.
영상 촬영 시점은 3월 말에서 4월 초로 보이는데, 이 회장은 지난해 4월 초 7박 8일 일정으로 일본 출장을 다녀왔다.
영상 속 남성은 정장 셔츠와 바지 위에 경량패딩 조끼 차림으로 평소 이 회장과 스타일이 비슷하다.
다만 당시 출장 뒤 김포공항으로 들어오는 귀국길에선 영상과 달리 안경을 착용했다.
삼성전자 관계자는 “영상 속 인물이 이재용 회장이 맞는지는 확인되지 않았다”고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
