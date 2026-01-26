에드벤 잉 호크 홍, 2026 KPGA 제1회 JP lifestyle 윈터투어 우승…장희민, 공동 2위
2026 KPGA 제1회 JP lifestyle 윈터투어(총상금 1억 원·우승상금 1500만 원)에서 에드벤 잉 호크 홍(24·말레이시아)가 연장 끝에 우승을 차지했다.
지난 25일 말레이시아 쿠알라룸푸르 소재 마인스 골프&리조트 챔피언십 코스(파71·6780야드)에서 열린 대회 마지막날 호크 홍은 4타를 줄여 최종합계 9언더파 133타를 기록, 장희민(24·DB손해보험)과 와다 쇼타로(30·일본)와 동타를 이뤄 연장 스부를 펼쳤다.
18번홀(파4)에서 치러진 첫 번째 연장 승부에서 장희민이 보기를 범해 먼저 탈락한 가운데 연장전은 5차전까지 혈투가 펼쳐졌다. 연장 5차전에서 호크 홍은 버디를 잡아 파에 그친 쇼타로를 제치고 우승 트로피를 들어 올렸다.
호크 홍은 “말레이시아에서 처음으로 열린 KPGA 윈터투어의 첫 번째 우승자가 되어 정말 기쁘다”는 소감을 밝혔다.
고태완(34)이 최종합계 6언더파 136타로 4위, 샤리푸딘 아리핀(35·말레이시아)이 최종합계 5언더파 137타로 5위에 입상했다.
한편 마인스 골프&리조트 탄 스리 리 킴 유 회장은 “먼저 에드벤 잉 호크 홍 선수에게 축하의 말을 전한다”며 “이번 ‘2026 KPGA 제1회 JP lifestyle 윈터투어’를 성공적으로 마무리할 수 있어 영광이다. 이번 대회가 KPGA 선수들을 위한 좋은 기회였기를 바란다”는 소감을 전했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사