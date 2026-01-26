파주시, 성매매집결지 일대 주민과 소통…지역 정상화 본격 추진
경기 파주시가 성매매집결지 폐쇄 이후 지역 정상화와 주민 생활 안정을 위해 현장 주민들과 직접 소통에 나섰다.
파주시는 지난 22일 성매매집결지가 위치한 파주읍 연풍2리 주민을 대상으로 간담회를 열고, 집결지 폐쇄 이후 시민을 위한 공간 전환 정책을 설명하는 한편 그동안 주민들이 겪어온 불편과 피해 사례를 직접 청취했다고 26일 밝혔다.
이 지역은 오랜 기간 성매매집결지가 형성돼 불법행위와 치안 불안, 열악한 주거환경 등으로 주민 불편이 누적돼 왔으며, 이로 인한 지역 이미지 훼손과 발전 저해 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 이에 파주시는 주민 안전과 인권 보호, 지역 정상화를 위한 핵심 과제로 인식하고 가족센터, 공공도서관, 시립요양원, 파크골프장, 보건지소 등 공공시설 조성을 추진하고 있다.
이날 간담회에서는 지역 경제 침체와 치안·안전에 대한 불안, 일상생활의 불편 등 주민들이 체감해 온 다양한 문제가 제기됐다. 일부 주민은 현재 성매매 영업이 이뤄지지 않는 상황에서 경찰 상주로 오히려 불편과 불안을 느낀다며 경찰 철수를 요청했고, 공가 증가로 인한 안전 문제와 생활 쓰레기 적치, 절도 사건 발생 등 구체적인 피해 사례도 호소했다.
이에 대해 시는 경찰과의 공조를 통해 사실상 드러나게 영업 중인 업소는 없으나 언제든 영업 재개 가능성이 있는 만큼 관련 사안을 신중히 검토해 주민 불편을 최소화하겠다는 입장을 밝혔다. 아울러 마을 내 적치 쓰레기 처리, 보안등 및 방범용 CCTV 설치 등 환경 정비와 안전 강화 방안을 검토하고, 범죄 우려 지역을 중심으로 순찰 강화를 위해 파주경찰서에 협조를 요청할 계획이다.
김경일 파주시장은 “성매매집결지 정비는 연풍리만의 문제가 아니라 파주시 전체의 도시 경쟁력과 직결된 사안”이라며 “주민 불편을 최소화하면서 사업을 신속히 추진해 지역 경제 활성화와 일자리 창출 등 시민 삶의 실질적인 변화를 이끌어 가겠다”고 말했다.
파주시는 앞으로도 성매매집결지 내 업소들의 영업 재개 가능성을 지속적으로 점검하는 한편, 주민과의 소통을 강화해 불편과 피해 예방에 최선을 다할 방침이다.
