리드, 히어로 두바이 데저트 클래식 우승…“LIV골프 재계약 안되면 PGA로 돌아가겠다”
LIV골프와 재계약 협상중
매킬로이, 공동 33위 그쳐
“LIV 골프와 재계약이 안되면 PGA 투어로 돌아갈 것이다.”
LIV골프 에이스팀 소속의 패트릭 리드(미국)의 폭탄 선언이다. 리드는 25일(현지시간) 아랍에미리트 두바이의 에미레이트GC(파72)에서 끝난 DP월드투어 히어로 두바이 데저트 클래식(총상금 900만 달러)에서 우승했다.
리드는 대회 마지막날 이븐파를 쳐 최종 합계 14언더파 274타를 기록, 앤디 설리반(영국)의 추격을 4타 차 2위로 따돌리고 우승 상금 163만 8000달러 (약 23억6000여만 원)를 획득했다.
DP월드투어 통산 4승째를 거둔 리드는 프레드 커플스, 타이거 우즈 등에 이어 이 대회에서 우승한 6번째 미국 선수가 됐다. 리드는 이번 우승으로 세계랭킹을 26위까지 끌어올릴 전망이다.
리드는 우승 직후 가진 인터뷰에서 “아직 LIV 골프와 재계약을 하지 않았다”고 밝혔다. PGA투어서 활동하던 리드는 2022년에 LIV골프가 출범할 때 이적했다. 현재는 계약이 만료된 상태다. 그가 오는 2월4일 열리는 2026시즌 LIV골프 개막전 LIV골프 리야드에 출전하기 위해서는 재계약을 해야 한다.
재계약 의지가 강한 것으로 알려진 리드는 “아직 2026 시즌을 위한 재계약 서류에 서명하지 않았다”며 “협상이 진행 중이지만 계약서의 세부 문구 조율 문제로 최종 확정이 되지 않은 상태”라고 설명했다.
이어 “만약 LIV 골프와 계약하지 못한다면 올해 DP월드투어에 전념해 상위 10위 안에 들어 PGA투어 카드를 다시 획득하겠다”는 플랜B도 밝혀 그 귀추가 주목된다.
한편 이 대회에서 통산 4차례 우승이 있는 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 마지막날 1타를 잃어 공동 33위(최종합계 2언더파 286타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
