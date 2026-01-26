대구시교육청, 중대재해예방 추진 계획 발표
대구시교육청은 28일 교직원의 생명과 신체를 보호하고 안전한 학교(기관) 환경을 조성하기 위한 ‘2026년 중대재해예방 추진 계획’을 발표했다.
‘중대산업재해 제로(ZERO)’가 목표로 안전보건관리체계 강화, 유해·위험 요인 사전 제거 강화, 위험성평가 내실화와 우수사업장 인정 확대, 도급·용역·위탁 시 안전보건 확보, 안전문화 확산과 재해 예방 관리 등 중대재해예방 핵심 과제에 대한 실행 방안들을 종합적으로 담고 있다.
교직원 안전보건 수칙 준수 서약서 작성, 중대재해예방 캠페인 실시, 안전보건 전문화 교육 운영 등을 통해 예방 중심의 안전 문화를 확산하고 재해 발생 시에는 신속한 보고와 재발 방지 관리를 통해 사고 대응 체계를 확립할 방침이다.
강은희 대구시교육감은 “교직원의 생명과 신체를 보호하기 위해서는 자율적으로 주변의 위험 요소를 점검하고 이에 대한 개선이 반복돼야 한다”며 “안전점검 확대와 위험성평가 내실화를 통해 교육 현장에 실질적인 예방 중심 안전관리체계를 정착시키겠다”고 말했다.
