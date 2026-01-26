[단독]국힘 최고위서 “‘장동혁 퇴진’ 외친 친한계 인사 징계해야” 목소리
국민의힘 최고위원회에서 26일 지난 주말 ‘한동훈 전 대표 제명반대 집회’에서 “장동혁 퇴진”을 외친 친한(친한동훈)계 인사에 대해 징계 조치를 내려야 한다는 의견이 제시됐다. 장동혁 대표의 부재 등 이유로 한 전 대표 제명안 의결이 미뤄지는 가운데, 국민의힘 내 전운이 다시 고조되는 모습이다.
조광한 국민의힘 최고위원은 비공개 최고위 회의에서 함운경 마포을 당협위원장에 대한 징계가 필요하다는 주장을 내놨다고 한다. 지난 주말 ‘제명 반대’ 집회에 참석해 연단에서 ‘장동혁 퇴진’ 등 해당행위로 볼 수 있는 부적절한 발언을 했다는 이유에서다. 그는 “해당행위가 계속 벌어지는데, 당에서 어떤 조치도 취하지 않으니 그런 행태가 만연해진다”며 “강도 높은 조치가 필요하다”고 강조했다고 한다. 다른 참석자들은 조 최고위원의 의견에 별다른 이의 제기를 하지 않은 것으로 전해졌다.
함 위원장은 ‘제명 반대’ 집회에서 청중을 향해 “제가 하는 구호를 잘 따라해 주시길 바란다. 장동혁은?”이라고 묻고, 참석자들은 이에 “사퇴하라”고 소리쳤다. 이후 함 위원장은 수 차례 “장동혁은!”은 외치고 참석자들은 “사퇴하라”고 답했다.
국민의힘 지도부는 이날 최고위에서 ‘제명 반대’ 집회에 대해 여러 우려의 목소리를 낸 것으로 알려졌다. 박성훈 당 수석대변인은 최고위 회의 후 기자들과 만나 “한 전 대표 제명안은 올라오지 않았다. 대표가 복귀해도 바로 그 안건이 상정될지 여부도 불확실하다”면서도 “다만 오늘 비공개회의에서는 지난 주말 일부 한 전 대표 지지세력의 집회에 대해 우려의 목소리가 나왔다”고 말했다. 그러면서 “최고위원들 사이에서는 당의 기강을 해치는 발언에 대해 적절한 조치가 필요하지 않느냐는 얘기가 있었다”고 덧붙였다.
실제 징계 청구가 이뤄질 경우 당권파와 친한계 사이의 갈등은 재차 고조될 전망이다. 앞서 한 전 대표 지지자들은 지난 24일 서울 영등포구 국회의사당역 근처와 국민의힘 중앙당사 앞에서 집회를 열고 “한동훈을 내친다면 지도부는 각오해라” 등 구호를 외쳤다.
집회에 참석한 친한계 박상수 전 대변인은 “우리 당이 위헌 정당이 아닌 이유는 계엄을 한 전 대표가 막았기 때문”이라며 “그런 한 전 대표를 제명하고 내쫓는다 한다. 대한민국 보수 정당이 스스로 문을 닫겠다고 하는 것이다. 우리가 한 전 대표와 국민의힘, 대한민국 보수 정치를 지키자”고 말했다.
한 전 대표는 집회에는 참석하지 않았지만 한 전 대표를 지지하는 온라인 커뮤니티 ‘한컷’에 “가짜 보수들이 진짜 보수 내쫓고 보수와 대한민국 망치는 것을 막기 위해 이 추운 날 이렇게 많이 나왔다”며 “이것이 진짜 보수결집”이라고 썼다.
정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.kr
