경남경찰, 3.15 의거 총격 등 66년 만에 공식 사과한다
경남경찰청이 이승만 정권 부정선거에 반발해 일어난 3.15 의거 당시 시민들에게 총격을 가하는 등 폭력진압한 데 대해 공식 사과를 준비하고 있다.
공식 사과가 이뤄진다면 1960년 의거가 발생한지 66년 만이다.
김종철 경남경찰청장은 지난 23일 3.15의거 단체 관계자들과 직접 대화를 나눴다. 비공개로 진행된 간담회에는 3·15의거 희생자유족회와 4.19민주혁명회 경남도지부 관계자 등이 참석했다.
이날 경남경찰은 3·15의거 단체 관계자들을 직접 찾아가 경찰청이 마련한 차편을 제공하고 의견을 묻는 등 각별히 신경을 쓴 것으로 알려졌다.
1960년 3월 15일 이승만 정권 부정선거에 반발하는 시민들에게 총격을 가하고 폭행과 고문 등을 자행한데 대해 공식 사과를 준비하면서 유족 등에 대한 ‘사전 예우’에 나선 것이다.
당시 경찰은 마산 6곳에서 시민에게 발포했다. 이 때 발포로 숨진 시민은 12명이며, 다음달 26일 부산 시위대의 마산 원정 시위 등 3차 시위까지 포함하면 희생자 수는 16명이다. 부상·상해 피해도 272명에 달한다.
희생자 유족회 등 3·15의거 관련자들은 “66년이라는 시간이 걸린 것은 유감이지만 사과 움직임은 반갑다”는 입장이다.
김종철 경남경찰청장은 지난해 9월 취임해 현안보고를 들은 뒤 유족 등에 대한 사과를 조속히 진행하라고 지시하는 등 각별한 관심을 보인 것으로 알려졌다. 경남경찰은 국가행사인 올해 3·15의거 기념식이 열리기 앞서 3월 초 관계자들을 초대해 공식 사과할 계획이다.
경남경찰청 관계자는 “유족 등 관계자분들에 대한 존중이 가장 중요한만큼 조용하게 예를 갖춰 준비하고 있다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사