“앗, 쏠쏠하네” 제주 ‘탐나는전’ 20% 캐시백… 2월 한 달간
70만원 한도, 월 최대 14만원 혜택
제주도가 설 연휴를 앞두고 지역화폐 ‘탐나는전’의 포인트 적립률을 2월 한 달간 현행 10%에서 20%로 상향한다. 2020년 첫 발행 이래 가장 높은 수준이다.
월 한도가 70만원이므로 이용자들은 최대 14만원을 포인트로 돌려받아 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있다.
올해 본예산에 확보된 탐나는전 예산은 280억원이다. 도는 추경을 통해 추가 예산을 확보해 혜택을 연중 제공할 계획이다. 적립률은 시기별로 변동될 수 있다.
제주도는 이번 적립률 상향이 도민 소비심리 회복과 소상공인 매출 증대에 실질적인 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.
지난해 4월부터 6월까지 한시적으로 적립률을 10%에서 15%로, 적립 한도를 70만원에서 200만원으로 상향했을 때 월평균 사용액은 117% 증가했다.
강애숙 제주도 경제활력국장은 “도민의 구매력을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 특단의 조치”라고 설명했다.
탐나는전은 2020년 11월 첫 발행 이후 현재까지 누적 발행액 2조3000억원을 기록하며 도민 소비 심리 회복과 소상공인 매출 증대에 기여해왔다.
2025년 한 해 동안 제주도는 716억원의 인센티브 예산을 투입해 역대 최대 규모인 7300억원의 탐나는전을 발행했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사