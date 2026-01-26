부산 심야 대중교통에 자율주행버스 첫 투입
동래~해운대 BRT서 평일 심야 운행
BigAi bus 시범운행기간 무료탑승
주행 안전성 검증 후 서비스 확대
부산시가 내성~중동 간선급행버스(BRT) 구간에 자율주행 버스를 투입해 심야 여객운송 서비스를 시작했다. 자율주행 기술을 기존 대중교통 노선에 적용해 여객운송에 나선 것은 이번이 처음이다.
부산시는 26일부터 동래구와 해운대구를 잇는 BRT 구간에서 자율주행 버스 심야 여객운송 서비스를 시범 운영한다고 밝혔다. 해당 구간은 지난해 7월 국토교통부 자율주행자동차 시범운행지구로 지정된 곳이다.
운행 기간은 6월 30일까지로, 평일 오후 11시30분부터 다음 날 오전 3시30분까지 운행한다. 자율주행 버스는 월요일부터 금요일까지 운행하고, 주말과 매월 첫 번째 금요일은 쉰다. 첫 번째 금요일이 공휴일일 경우에는 다음 주 금요일을 운휴일로 지정한다.
운행 구간은 동래역·내성교차로에서 벡스코를 거쳐 해운대구청어귀삼거리까지 약 10.4㎞다. 편도 운행에는 약 1시간이 소요되며 자율주행 버스 1대가 투입돼 하루 편도 기준 4회(왕복 2회) 운행한다.
시범 운행 기간 요금은 무료다.
해당 차량은 레벨3 수준의 자율주행 기술을 적용했다. 운전자가 탑승해 주행 상황에 따라 일부 구간에서는 수동 운전을 병행한다. 좌석제 소형 버스로 최대 탑승 인원은 15명이며 안전 확보를 위해 입석은 허용되지 않는다.
시는 운영 과정에서 수집되는 주행 데이터를 지속적으로 분석해 서비스 품질을 고도화하고 향후 운행 시간 확대와 노선 확장도 단계적으로 검토할 예정이다.
이번 심야 여객운송 서비스에 앞서 시는 지난해 11월부터 올해 1월까지 두 달간 내성~중동 BRT 구간에서 자율주행 버스 시험 운행을 진행했다. 그 결과 주행 안전성과 시스템 안정성이 확보됐다고 판단해 이번 심야 여객운송 서비스를 개시했다. 또 오시리아 일대에서 6개월간 운영한 주간 자율주행버스 여객운송 서비스에서도 시민 탑승을 통해 안정성과 신뢰성을 확인했다고 밝혔다.
황현철 시 교통혁신국장은 “충분한 시험 운행을 통해 안전성과 신뢰성을 확인한 뒤 심야 여객운송 서비스를 시작하게 됐다”며 “심야 시간대에도 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 관리 체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
