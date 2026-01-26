시사 전체기사

“이혜훈 보복하면 가만히 있지 않겠다” 배현진의 경고

입력:2026-01-26 10:52
공유하기
글자 크기 조정
배현진 국민의힘 의원이 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자를 겨냥해 공개 경고장을 날렸다.

배현진 의원. 국민일보DB

배 의원은 25일 자신의 페이스북을 통해 “이혜훈이 자신의 지역구였던 중성동을 지역의 동향을 내부자를 통해 추적하고 염탐하는 정황도 확인했다”면서 “자신에 대한 청문 검증을 도운 국민의힘 중성동을 지역 구성원들에게 그 어떤 보복이라도 한다면 국민의힘 서울시당은 가만히 있지 않겠다”고 경고했다.


그동안 ‘원펜타스 부정청약’ 의혹, 보좌관 상대 갑질·폭언 논란, 자녀 병역 특혜 및 입시 부정 의혹 등을 받아온 이 전 후보자는 청문회에서 각종 의혹을 충분히 해명하지 못했고 끝내 지명 철회라는 철퇴를 맞았다.

이를 두고 배 의원은 “(이혜훈 지명은) 이렇게 짧게 끝날 쪽박 드라마일 것을”이라며 “청문회를 보자 하니 철회로 끝날 일이 아니라 수사로 이어져야 할 것”이라고 날을 세우기도 했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김상기 기자
콘텐츠랩
김상기 기자
90
독자들이 세상에서 가장 무섭습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
초등학생에게 받은 ‘두쫀쿠’…李대통령이 보인 반응은?
‘기무사 댓글 공작’ MB정권 비서관들 징역형 확정
금·은 팔러 강원서 서울까지…‘1돈 100만원’에 종로 거리 ‘들썩’
여당 ‘삼천스닥’ 발언… 기관, 하루에만 9735억원 쓸어 담았다
대통령이 지적한 베이커리 ‘꼼수 절세’… 국세청, 실태조사 착수
그때도 양도세로 시작했는데… 갈수록 떠오르는 ‘문재인 시즌2’
“한국선 한국어로 주문요!” 레딧 달군 한국 카페 공지
이 대통령, 이혜훈 지명 철회…“국민 눈높이 부합 못해”
국민일보 신문구독