배현진 국민의힘 의원이 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자를 겨냥해 공개 경고장을 날렸다.
배 의원은 25일 자신의 페이스북을 통해 “이혜훈이 자신의 지역구였던 중성동을 지역의 동향을 내부자를 통해 추적하고 염탐하는 정황도 확인했다”면서 “자신에 대한 청문 검증을 도운 국민의힘 중성동을 지역 구성원들에게 그 어떤 보복이라도 한다면 국민의힘 서울시당은 가만히 있지 않겠다”고 경고했다.
그동안 ‘원펜타스 부정청약’ 의혹, 보좌관 상대 갑질·폭언 논란, 자녀 병역 특혜 및 입시 부정 의혹 등을 받아온 이 전 후보자는 청문회에서 각종 의혹을 충분히 해명하지 못했고 끝내 지명 철회라는 철퇴를 맞았다.
이를 두고 배 의원은 “(이혜훈 지명은) 이렇게 짧게 끝날 쪽박 드라마일 것을”이라며 “청문회를 보자 하니 철회로 끝날 일이 아니라 수사로 이어져야 할 것”이라고 날을 세우기도 했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
"이혜훈 보복하면 가만히 있지 않겠다" 배현진의 경고
