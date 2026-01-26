유도 영웅 하형주, 국립스포츠박물관에 올림픽 금메달 등 기증
서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)은 올해 하반기 개관하는 국립스포츠박물관 ‘스포츠 스타 기증 릴레이’의 2026년 첫 주자로 하형주 공단 이사장이 나섰다고 26일 밝혔다.
하 이사장은 1984 LA올림픽에서 한국 유도 사상 첫 올림픽 금메달을 따냈다. 1986 서울아시안게임 금메달을 비롯해 각종 국제대회에서 성과를 냈던 한국 유도의 전설이다. 하 이사장은 LA올림픽과 서울아시안게임 금메달, 1981 세계유도선수권대회 동메달, 각종 우승 트로피, 유도복 등 130점의 소장품을 국립스포츠박물관에 기증했다.
하 이사장은 LA올림픽 금메달에 대해 “부상으로 인한 절망적인 순간을 신념 하나로 버텨내며 나 자신을 다시 확인했던 내 인생의 가장 소중한 상징”이라고 밝혔다. 그는 “이 금메달이 ‘한계를 뛰어넘을 수 있다’라는 증거가 되어, 선수들과 국민에게 ‘나도, 그리고 우리도 해낼 수 있다’라는 확신을 심어준 상징적인 순간으로 기억되길 바란다”고 전했다.
스포츠 스타 기증 릴레이에는 장미란(역도)을 시작으로 김임연(사격), 박태환(수영), 양정모(레슬링), 안바울(유도), 이해곤(탁구), 김정환(펜싱) 등 한국 스포츠계를 빛낸 스타들이 연달아 참여하고 있다.
하 이사장은 “국립스포츠박물관은 승리의 함성뿐만 아니라 패배의 눈물까지, 대한민국 스포츠의 모든 땀과 도전의 기록이 보관될 역사적 공간이다. 스포츠의 가치를 함께 나누고, 국민에게 감동과 용기를 전달하는 힘이 되는 공간으로 자리 잡기를 기대한다”고 말했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
