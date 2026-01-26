대구시, 경제 한파에 올해도 조단위 민생경제 지원
대구시가 고환율, 원자재 가격 상승, 고물가 등으로 어려움을 겪고 있는 중소기업, 서민들을 위해 올해도 조단위 지원에 나선다.
시는 고물가에 위축된 시민들의 소비 부담을 덜고 지역 골목상권에 활력을 불어넣기 위해 2월 2일부터 대구사랑상품권 ‘대구로페이’ 판매를 시작한다고 26일 밝혔다.
3000억원 규모를 상·하반기에 나눠 판매해 시민들이 연중 내내 안정적으로 이용할 수 있도록 할 계획이다. 대구로페이는 충전 즉시 10% 할인 혜택을 받을 수 있는 지역화폐로 충전식 선불카드 형태로 발행된다. 실물카드와 모바일카드 모두 사용 가능하다. 1인당 월 구매한도는 30만원(보유한도 50만원)이다.
지역 내 대구로페이 가맹점은 물론 공공배달앱 ‘대구로’에서도 사용할 수 있어 고물가로 소비가 위축된 시민들이 외식·배달·생활 소비 전반에서 실질적인 할인 혜택을 누릴 수 있을 것으로 예상된다. 지역 소상공인도 매출 증대 효과를 누릴 것으로 기대된다.
시는 지역 중소·중견기업과 소상공인의 금융비용 경감, 민생경제 활력 제고를 위해 1조원 규모의 중소기업경영안정자금도 지원한다.
중소기업경영안정자금은 지역 기업과 소상공인이 시중은행에서 저리로 운전자금을 융자받을 수 있도록 지원하고 대출금액과 우대 여부에 따라 대출이자의 일부(1.3~2.2%)를 1년간 시비로 보전하는 사업이다. 시는 지난해에도 2만288개 기업 융자 1조1612억원에 대해 평균 1.65%의 이자 차액을 보전했다.
올해 융자지원 규모는 1조원으로 장기화된 내수 침체와 고금리·고환율 등 어려운 경제 상황을 감안해 자금을 상반기에 집중 투입한다. 기업들이 체감할 수 있는 실질적인 지원이 될 수 있도록 기업 수요와 경영 여건에 맞춘 자금을 공급할 계획이다. 특히 올해는 지역경제 활력 제고를 위해 1402억원 규모의 육성 자금 3종을 신설했다. 모빌리티, 인공지능(AI)로봇 등 주력산업 기업과 전통시장·골목상권 활성화를 위한 것이다.
자금 신청 접수는 대구신용보증재단과 신용보증기금·기술보증기금 각 지점에서 가능하며 자세한 사항은 대구시 홈페이지에서 확인할 수 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사