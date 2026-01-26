[속보] 정부 “대형 원전 2기 계획대로 건설…2037~2038년 준공”
정부가 제11차 전력수급기본계획에 있는 신규 원자력발전소 건설 계획을 그대로 추진할 방침이다. 내년 초까지 부지 공모와 선정을 마무리하고 2037~2038년까지 준공을 마무리한다는 계획이다.
김성환 기후에너지환경부는 26일 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 이 같은 내용이 담긴 신규 원전 건설 계획을 밝혔다.
김 장관은 “기후대응을 위해 탄소배출을 전 분야에서 감축해야 하며, 특히 전력 분야의 탄소 감축을 위해 석탄·LNG 발전을 줄일 필요가 있다”며 “재생에너지와 원전 중심의 전력 운영이 필요하다”고 설명했다.
지난해 2월 확정된 제11차 전기본에는 총 2.8GW(기가와트) 규모 대형 원전 2기를 2037년과 2038년 도입하고 2035년까지 소형모듈원자로(SMR·0.7GW 규모)를 만든다는 계획이 포함됐다.
앞서 김 장관은 후보자 시절 인사청문회에서 11차 전기본에 따른 신규 원전 건설은 불가피하다는 입장을 밝혔었다. 취임 이후에는 정부 계획으로 11차 전기본을 존중하지만 원전을 새로 지을지는 국민 공론을 듣고 판단해야 한다고 입장을 바꾼 바 있다.
이재명 대통령 역시 이 시점에 “(신규 원전 건설이) 가능한 부지가 있고 안전성이 담보되면 (원전을 건설)하는데 제가 보기엔 현실성이 없다”고 발언하면서 11차 전기본에 따른 원전 건설이 추진되지 않을 것이란 전망이 우세했었다.
하지만 인공지능(AI) 시대에 안정적인 전력 확보가 필요하다는 지적이 거세지면서 정부는 신규 원전을 짓기로 입장 굳혔다. 다만 그간 우왕좌왕하며 시간을 낭비했다는 비판을 피하기는 어려울 것으로 보인다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사