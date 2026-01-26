[속보] 정부 “대형 원전 2기 계획대로 건설…2037~2038년 준공”

새울 3호기와 4호기 원전 건설 전경. 연합뉴스

총 2.8GW(기가와트) 규모 대형 원전 2기를 2037년과 2038년 도입하고 2035년까지 소형모듈원자로(SMR·0.7GW 규모)를 만든다는 계획이 포함됐다.

취임 이후에는 정부 계획으로 11차 전기본을 존중하지만 원전을 새로 지을지는 국민 공론을 듣고 판단해야 한다고 입장을 바꾼 바 있다.