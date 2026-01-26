이언주 “정청래 합당제안, 당 이해와 완전히 상반”
이언주 더불어민주당 최고위원이 민주당과 조국혁신당 간 합당을 제안한 정청래 민주당 대표를 향해 “이재명 대통령과 사전에 논의된 바 없는 당의 이해에 완전히 상반되는 행위”라고 비판했다.
이 최고위원은 26일 CBS 라디오 인터뷰에서 “민주당이 정 대표 개인의 사당이 아닌데, 우리에게 알리지 않고 논의는 전혀 없는 상태에서 일방적으로 결정해 상대방(혁신당)에게 제안했다”며 “이는 매우 심각한 독단적 결정”이라며 이렇게 말했다.
정 대표의 합당 제안은 최근 민주당이 중도 외연 확장을 위해 기울여온 노력과도 배치된다고 지적했다.
이 최고위원은 “이 대통령이 집권 초기 1년도 되지 않은 상태에서 국민들이 국정의 방향성, 노선과 정체성을 두고 안정감과 신뢰가 형성되는 중인데 노선과 정체성이 우리보다 더 왼쪽에 있는 당과(의 합당 논의를) 일방적으로 결정한 것”이라며 비판했다.
이어 “당과 대통령이 굉장히 애를 써서 중도 실용을 외치고, 안정감을 확보하는 상황에서 굳이 이렇게 하면서 얻는 실익이 뭔지, (국민들에게) 굉장히 혼란과 흔들림을 줄 수가 있다”고 말했다.
정 대표가 민주당 의원총회에서 혁신당과의 합당에 대해 청와대와 협의를 했다고 주장한 데 대해서도 사실이 아니라며 선을 그었다.
이 최고위원은 “정 대표는 합당 제의와 관련해 대통령과 전혀 논의한 바 없다는 점을 다시 한 번 밝힌다”며 “청와대와 협의했다는 주장은 정 대표 측근들이 비공개적인 자리에서 이른바 ‘카더라 통신’으로 흘린 것”이라고 주장했다.
이어 “향후 누구도 대통령이 사전에 이를 알고 있었던 것처럼 언급해서는 안 된다”며 “이는 결코 있어서는 안 될 일”이라고 경고했다.
