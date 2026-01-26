첨단 장비·의료진 숙련도로 수술 역량 강화

난소낭종·자궁근종 등 고난도 부인과 질환 치료 입증

전북대병원 산부인과 로봇수술 400례 달성

전북대학교병원 산부인과가 로봇수술 누적 400례를 넘기며 정밀의학 기반 고난도 부인과 수술 분야에서 경쟁력을 입증했다.



26일 전북대병원에 따르면 산부인과 단독 로봇수술 건수가 올해 1월 기준 420례를 돌파했다. 이는 지역거점 공공병원은 물론 전국적으로도 손꼽히는 실적으로 평가된다.



병원은 2024년 최첨단 로봇수술 장비인 다빈치 Xi를 도입한 데 이어, 2025년 2월 단일공 수술에 특화된 다빈치 SP 모델을 추가로 구축했다. 이를 통해 난소낭종, 자궁근종, 자궁선근증 등 복잡하고 난도가 높은 부인과 질환에서도 최소 침습·고정밀 수술이 가능해졌다는 설명이다.



실제 자궁 전반에 50개가 넘는 근종이 퍼지고 심한 복강 유착으로 타 병원에서 개복 자궁절제술을 권유받았던 40대 여성 환자가 대표 사례로 꼽힌다. 환자는 자궁 보존을 희망해 로봇수술을 선택했고, 의료진은 3차원 입체 영상 기반 확대 시야와 정밀한 로봇 팔을 활용해 자궁 곳곳의 근종을 제거한 뒤 자궁벽을 층별로 봉합하는 고난도 술기를 성공적으로 수행했다. 환자는 합병증 없이 회복해 퇴원했다.



이 같은 성과의 중심에는 채희숙 교수의 임상 연구와 술기 고도화가 있다. 채 교수는 올해 1월 국제학술지 Asian Journal of Surgery에 로봇수술을 활용해 자궁내막증 병변은 철저히 제거하면서 정상 조직 손상을 최소화하는 수술 기법을 발표해 국제적 주목을 받았다. 해당 기법은 실제 임상에 적용돼 수술 후 합병증 감소와 회복 기간 단축으로 이어지고 있다.



양종철 전북대병원장은 “로봇수술과 연구 성과를 유기적으로 결합해 정밀의학 기반 치료 역량을 지속적으로 강화하고 있다”며 “지역 환자들이 수도권으로 이동하지 않아도 안심하고 치료받을 수 있는 첨단 의료 환경을 구축해 나가겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



