사이클 훈련 중 중앙분리대 충돌…10대 선수 사망

경기 파주시 한 도로에서 사이클 훈련 중이던 10대 선수가 중앙분리대와 충돌해 사망하는 사고가 벌어졌다.

26일 파주경찰서에 따르면 지난 24일 오후 1시쯤 파주시 적성면 37번 국도 2차로에서 사이클 훈련 중이던 10대 고등학생 선수 A군이 중심을 잃고 넘어지면서 1차선 중앙분리대까지 밀려났다. 사고 직후 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송됐으나 숨졌다.A군은 연천군의 한 고등학교 사이클부 소속 선수로 조사됐다. 사고 당시 승합차 후미를 따라 도로에서 훈련하고 있었던 것으로 전해졌다. 경찰은 A군이 노면 상태가 좋지 않은 지점을 지나다 사고를 당한 것으로 보고 정확한 경위 등을 조사하고 있다.