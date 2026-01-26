인천시, 신생아 가구 주담대 이자 지원…3000가구 신규 모집

인천시청 전경. 인천시 제공

1.0 이자지원 사업은 지난해 이후 출생한 신생아 자녀가 있는 내 집 마련 가구를 대상으로 출생 이후 최대 5년간 주택담보대출 이자를 지원하는 중장기 주거 지원 정책이다.

7월에는 지난해 1월부터 올해 6월 사이에 태어난 자녀가 있는 주택담보대출 가구 중 총 3000가구를 신규 모집할 예정이다.