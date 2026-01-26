인천시, 신생아 가구 주담대 이자 지원…3000가구 신규 모집
인천시는 신생아 가구의 주거비 부담을 완화하고 안정적인 출산·양육 환경을 조성하기 위해 주택담보대출 이자를 지원하는 ‘1.0 이자지원 사업’을 지속 추진한다고 26일 밝혔다.
1.0 이자지원 사업은 지난해 이후 출생한 신생아 자녀가 있는 내 집 마련 가구를 대상으로 출생 이후 최대 5년간 주택담보대출 이자를 지원하는 중장기 주거 지원 정책이다.
오는 3월에는 기존 사업 선정 가구를 대상으로 신청을 받아 선정 요건 유지 여부를 확인한 뒤 계속 지원 여부를 결정한다. 이어 7월에는 지난해 1월부터 올해 6월 사이에 태어난 자녀가 있는 주택담보대출 가구 중 총 3000가구를 신규 모집할 예정이다.
세부 지원 내용은 가구당 연간 최대 300만원(월 최대 25만원) 범위 내 주택담보대출 이자 지원이다. 일반 주택담보대출은 1자녀 가구 0.8%, 2자녀 가구 1.0% 등의 이자를 지원한다. 정부지원 대출의 경우는 1자녀 가구 0.4∼0.8%, 2자녀 가구 0.6∼1.0% 등으로 차등 지원한다.
신청 자격은 부부 합산 소득 1억3000만원 이하, 1가구 1주택 실거주, 실거래가 6억원 이하, 전용면적 85㎡ 이하, 세대원 전원 전입 등이다. 신규 신청자가 모집 인원을 초과하면 자녀 수, 소득 수준, 주택 요건 등을 반영한 배점표에 따라 고득점자 순으로 선정한다.
신청은 인천주거포털을 통해 온라인으로 가능하다. 선정 이후에는 매년 1회 자격 확인 절차를 거쳐야 한다.
유정복 인천시장은 “1.0 이자지원 사업은 내 집 마련 이후의 금융 부담을 덜어주는 정책”이라며 “출생 이후에도 주거 안정이 끊기지 않도록 단계별 주거 지원을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
