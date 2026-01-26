김포 원도심 재개발 본궤도…2030년까지 1만1600세대 입주
민선 8기 출범 이후 재개발‧도시재생 본격화
북변·사우·풍무 재정비촉진지구 속속 착공
8개 사업지구 중 5곳 착공…2027년 첫 입주
경기 김포시가 2011년 이후 10여년간 지지부진했던 원도심 재개발과 도시재생 사업을 본격화하며 2030년까지 사우·북변 일대를 중심으로 총 1만1627세대 규모의 주거지 조성과 생활환경 혁신에 나선다.
25일 김포시에 따르면 북변동 재정비촉진지구와 사우·풍무동 일대에서 추진 중인 재개발 사업이 2024년을 기점으로 속도를 내며 가시적인 성과를 내고 있다. 북변3·4구역이 착공에 들어간 데 이어 2025년에는 풍무, 북변2, 사우4구역이 순차적으로 공사를 시작하면서, 전체 8개 사업지구 중 5곳이 이미 공정에 돌입했다.
오는 2027년 북변3구역 우미린 아파트 1200세대 입주를 시작으로, 북변동 7614세대, 사우·풍무동 4013세대 등 총 1만1627세대가 2030년까지 차례로 입주할 예정이다. 이와 함께 도로, 공원 등 기반시설도 입주 시기에 맞춰 확충·정비돼 원도심 일대의 주거환경이 크게 개선될 전망이다.
대규모 재개발과 함께 재건축이 어려운 원도심 지역을 대상으로 한 맞춤형 도시재생 사업도 병행되고 있다. 사우동 뉴빌리지 사업, 통진 여울 복합문화교류센터 조성, 갈산3리 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업이 대표적이다. 이들 사업은 중앙부처 공모를 통해 국·도비를 확보하며 추진되고 있으며, 지역의 특성과 기존 생활 기반을 존중하는 방식으로 진행된다는 점이 특징이다.
사우동 뉴빌리지 사업은 도시재생 선진 사례로 꼽히는 영국 런던의 정책과 실행 모델을 김포 실정에 맞게 적용하는 프로젝트다. 지난해 도시재생 활성화계획 확정을 시작으로, 올해 상반기 거점시설 건축기획을 추진하고 하반기에는 노후주택 집수리와 골목길 정비 공사에 착수해 2029년 말까지 사업을 완료할 계획이다. 김포시는 공공자산 활용과 지역 특화 콘텐츠를 결합한 민간 참여형 도시재생 모델을 지속적으로 발굴한다는 구상이다.
통진읍 구도심 역시 변화의 흐름에 들어섰다. 이전으로 비어 있는 구 통진 행정복지센터 부지를 활용해 통진 여울 복합문화교류센터가 조성 중이며, 주차장과 공동이용시설, 생활체육시설, 도시공원과 광장 등 생활밀착형 인프라를 갖춘 공간으로 탈바꿈할 예정이다. 2025년 말 설계공모를 거쳐 2027년 본격적인 사업 추진에 들어가며, 완공 이후 통진시장 등 인근 상권 활성화도 기대되고 있다.
농어촌 지역인 갈산3리에서는 올해 하반기 주민공동이용시설 착공을 시작으로 2027년까지 생활여건 개선과 주민 역량 강화 사업을 병행해 지속가능한 정주환경 조성을 추진한다. 시는 원도심과 신도시, 개발사업 지역 간 격차를 줄이기 위해 지역별 특성에 맞춘 균형 발전 전략을 이어간다는 방침이다.
시 관계자는 “특정 사업자 중심이 아닌 시민 중심의 도시개발을 통해 쾌적한 도시환경과 공공복리를 동시에 실현하겠다”며 “사우동과 통진을 시작으로 김포 전역에 맞춤형 도시재생을 단계적으로 확산해 나가겠다”고 밝혔다.
