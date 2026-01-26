‘세계1위’셰플러, 통산 20승 달성 영구시드 획득…김시우 공동 6위

시즌 데뷔전 아메리칸 익스프레스 우승

30세 이전 20승은 우즈에 이어 두 번째

우즈-매킬로이에 이어 통산 상금 1억 돌파

26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 라킨타의 PGA 웨스트 스타디움 코스에서 막을 내린 PGA투어 아메리칸 익스프레스에서 시즌 첫승이자 통산 20승째를 거둔 스코티 셰플러. AFP연합뉴스

26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 라킨타의 PGA 웨스트 스타디움 코스에서 막을 내린 PGA투어 아메리칸 익스프레스에서 공동 6위에 입상한 김시우. AFP연합뉴스

김성현(27·신한금융그룹)은 보기 1개에 버디 7개를 잡아 6언더파 66타를 쳐 공동 18위(최종합계 19언더파 269타)로 대회를 마쳤다. 전날 무빙데이에서 2타를 잃은 것이 ‘톱10’ 입상의 발목을 잡았다.

김주형(23·나이키)도 4언더파 68타를 쳐 공동 38위(최종합계 16언더파 272타)의 성적표를 받아 쥐었다.