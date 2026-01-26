대구·경북은 한뿌리…“다시 힘 모아 대한민국의 중심으로”
대구·경북통합추진단 본격 가동…특별법 입법 지원 등 단계별 대응
대구시와 경북도가 26일 ‘대구·경북 통합추진단’ 현판식을 갖고 본격 가동에 들어갔다.
추진단은 시와 도 기획조정실장이 공동단장을 맡고 도 지방시대정책국장과 시 정책기획관이 각각 실무팀을 맡아 통합 절차에 따라 단계별로 대응한다.
추진단은 정부의 행정통합 지원 방향을 다시 확인하고 통합 방안과 주요 내용을 협의·보완해 도의회에 적극 설명하는 등 도의회의 ‘통합 의견 청취’ 안건 처리에 최우선으로 집중한다.
또 광주·전남 등 통합을 추진하는 광역 지방정부와 함께 국회의 통합 특별법 입법을 지원한다.
특별법 통과 이후에는 법령과 관련 규정에 따라 실질적인 통합 절차를 추진해나갈 계획이다.
시와 도는 지난 20일 대구·경북 행정통합을 다시 추진하기로 합의하고 국회의원 의견 수렴과 도의회 의견 청취, 특별법안 확정 및 입법 지원 등 관련 절차에 속도를 내고 있다.
이날 도청에서 열린 추진단 현판식에 참석한 홍성주 대구시 경제부시장은 “대구와 경북 모든 지역이 수도권에 대응해 지역의 미래 경쟁력을 갖출 수 있게 힘을 모아가겠다”고 말했다.
이철우 경북도지사는 “그동안 대구·경북이 주도한 행정통합이 국가적 의제로 채택돼 국가와 지방 대혁신의 전기를 맞았다”며 “대구와 경북은 한뿌리인 만큼 다시 힘을 합쳐 대한민국의 중심에 서야 한다”고 강조했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
