성남시, ‘야탑밸리 도시첨단산단’ 조성 추진

입력:2026-01-26 09:37
경기도 성남시는 야탑밸리 부지 약 2만8000㎡를 전체를 대상으로 공업지역 대체지정 제도를 활용해 ‘야탑밸리 도시첨단산업단지’ 조성을 추진한다고 26일 밝혔다.

상주 인력 1000여 명, 유동인구 7000여 명 규모로 오랫동안 활용 방안에 대해 논의가 이어져 왔던 야탑밸리에 대해 새로운 청사진을 제시하고 나선 것이다.

향후 야탑밸리가 도시첨단산단로 지정될 경우 판교–하이테크밸리–위례지구-오리제4테크노밸리를 잇는 다이아몬드형 산업벨트 완성의 핵심 축으로 산업 기능 연계 강화와 함께 교통 수요 확대에도 기여할 것으로 기대된다.

야탑밸리는 그동안 연구시설 유치 및 테스트베드 센터 조성 등 다양한 방안이 검토돼 왔으나 최근 검토했던 야탑밸리 부지 일부의 테스트베드센터 계획은 야탑밸리와 인접한 기존 한국전자기술연구원(KETI) 인력 재배치 중심의 운영으로 지역 내 유동인구 증가로 이어지기에는 한계가 있다는 분석이었다.

현재 국토교통부는 과밀억제권역 내 공업지역 대체지정을 위한 새로운 운영지침을 마련 중이며, 성남시는 제도 도입 초기 단계부터 선제적으로 수요조사에 참여 의사를 지난 12일 경기도에 제출한 상태다.

성남시에는 현재 제2판교테크노밸리가 유일한 도시첨단산단으로, 2015년 엣 제1공단 부지 등을 활용한 공업지역 대체지정으로 조성된 바 있다.

성남=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr

