머스크도 놀랄 일… 테슬라 1000여대 설악 쏘라노 집결
자율주행 기술 쇼 ‘테슬라 K라이트쇼 2026’ 3월 7일 개최… 객실 70% 할인·워터파크 특가
한화리조트 설악 쏘라노가 3월 7일 전 세계 테슬라 팬과 자동차 마니아가 주목하는 ‘테슬라 K라이트쇼 2026’을 개최한다고 26일 밝혔다.
이 행사는 테슬라 차주들이 자발적으로 기획한 국내 최대 규모의 자동차 미디어아트 퍼포먼스다. 1000대 이상의 테슬라 차량이 한자리에 모여 ‘라이트쇼 모드’(음악에 맞춰 외부 조명이 점멸하는 기능)를 활용해 다채로운 이미지를 연출한다.
2024년 수원에서 시작해 올해 3회째로, K라이트쇼 조직위원회가 주최한다. 한화호텔앤드리조트, 아워홈은 올해 공동 후원사로 나섰다.
한화리조트 설악 쏘라노는 이번 축제와 연계해 강원도 지역에 활기를 불어넣고자 파격적인 지원책을 마련했다. 우선 참가자에게 3월 3일부터 8일까지 객실을 정상가 대비 최대 70% 할인해 준다. 온천 테마파크인 설악 워터피아 종일권은 연령 구분 없이 1인당 2만원에 이용할 수 있으며 리조트 내 식당 역시 특별 프로모션을 진행한다.
행사장 곳곳에는 포토존, 노래자랑, 푸드트럭 등을 마련해 일반 투숙객과 방문객도 함께 즐기도록 한다. 리조트를 단순 숙박 시설이 아닌 지역 축제의 장으로 만든다는 구상이다.
특히 올해는 테슬라의 자율주행 기술력을 퍼포먼스로 구현한 ‘FSD 플릿 쇼(Full Self-Driving Fleet Show)’를 처음 선보여 팬들의 기대를 높였다. 행사 참가자는 물론 일반 투숙객과 방문객을 위한 FSD 시승 체험도 준비돼 있다. 드론으로 촬영한 현장 영상은 리조트 강당에서 실시간으로 중계된다. 객실(별관 제외) 내 스마트 TV와 휴대폰을 연동하면 유튜브 생중계 시청도 가능하다.
테슬라 차주는 K라이트쇼 공식 홈페이지에서 무료로 참가 신청과 할인가에 객실을 예약할 수 있다. 참가자에게는 라이트쇼 파일이 담긴 USB를 증정한다. 관람은 일반 투숙객 및 방문객에게도 열려 있다. 자세한 내용은 K라이트쇼 공식 홈페이지 및 한화리조트 홈페이지에서 확인하면 된다.
한화호텔앤드리조트는 지난 3년간 뮤직 페스티벌 ‘워터밤 속초’를 열어왔다. 이 행사를 통해 속초에 1만 명 이상의 관광객을 유치했다. 또한 인근 상권 활성화와 고용 창출 등 100억 원 이상의 경제적 파급 효과를 거뒀다.
한화리조트 관계자는 “리조트가 축제 공간으로 탈바꿈하며 워터밤 속초에 이어 다시 한번 지역 활성화에 기여할 것”이라며 “속초시청 등 관계 기관과 협력해 안전하고 쾌적한 관람 환경을 조성하겠다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
