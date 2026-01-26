울산시, 올해 전기자동차 보급사업 351억원 투입
승용 최대 893만원
울산시는 내연기관차의 전기차 전환을 가속화하고 깨끗한 대기 환경을 조성하기 위해 ‘전기자동차 보급 사업’을 추진한다고 26일 밝혔다.
올해 울산시는 총 351억원의 예산을 투입해 승용차 2480대, 화물차 500대, 승합차 20대 등 총 3000대의 전기차 보급을 지원할 계획이다.
올해 사업에서 가장 눈에 띄는 대목은 ‘전환지원금’의 신설이다. 기존 내연기관차를 폐차하거나 중고로 판매한 뒤 전기차를 새로 구입할 경우, 국비 100만원에 시비 30만 원을 더해 최대 130만 원의 추가 지원금을 받을 수 있다.
또한, 청년 생애 최초 구매자, 다자녀 가구, 농업인, 소상공인 등을 위한 기존 추가 지원금 혜택도 그대로 유지된다.
차종별 1대당 최대 보조금은 승용 893만원, 화물 1885만원, 승합(소형) 1912만 원, 승합(어린이 통학용) 1억 806만원이다.
지역 주력 산업인 자동차 산업 활성화를 위한 차별화된 정책도 시행된다. 울산시는 울산 공장에서 생산되는 승용 전기차를 구매할 경우, 시비 보조금의 30%를 추가로 지원하는 시범 사업을 추진한다.
이에 발맞춰 자동차 제작사에서도 자체 할인을 추가할 예정이어서 실질적인 구매 가격은 더 낮아질 전망이다.
신청 자격은 접수일 기준 60일 이상 울산시에 주소를 둔 시민이나 울산 소재 법인 및 기업 등이다. 구매자가 자동차 제작·수입사와 구매 계약을 체결하면, 제작·수입사가 환경부 무공해차 통합누리집을 통해 신청을 대행하게 된다.
울산시 관계자는 “탄소중립 실현과 미세먼지 저감을 위해 민간 보급을 대폭 확대한 만큼 시민들과 기업의 많은 참여를 바란다”며 “앞으로도 현장 중심의 친기업 정책과 시민 혜택을 결합한 행정 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.
한편, 울산시는 지난해에도 348억원을 투입해 총 3443대의 전기차 보급을 지원하며 친환경 자동차 대중화에 앞장서고 있다.
