‘장동혁 단식 효과’ 국힘 지지도 ↑…李대통령 53.1% 유지

통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 단식에 돌입했던 장동혁 국민의힘 대표. 사진공동취재단

이재명 대통령 국정 수행 지지도가 53.1%로 지난주 수준으로 유지됐다는 여론조사 결과가 26일 나왔다. 이번 주 국민의힘 지지도는