‘장동혁 단식 효과’ 국힘 지지도 ↑…李대통령 53.1% 유지

‘장동혁 단식 효과’ 국힘 지지도 ↑…李대통령 53.1% 유지
이재명 대통령 국정 수행 지지도가 53.1%로 지난주 수준으로 유지됐다는 여론조사 결과가 26일 나왔다. 이번 주 국민의힘 지지도는 2.5% 포인트 상승했는데 장동혁 대표의 단식 효과로 지지층이 결집한 것으로 분석된다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 19~23일 전국 18세 이상 2509명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가한 응답자는 53.1%였다. 부정 평가는 42.1%로 직전 조사보다 0.1% 포인트 줄었다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 4.8%였다.
리얼미터는 “코스피 5000 돌파라는 경제 호재와 신년 기자회견 효과로 주 중반까지 상승세를 유지했으나 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자 인사청문회와 여권 내 합당 논란이 인사리스크, 정치적 내홍으로 작용해 이를 상쇄했다”고 분석했다.
여야 지지율은 소폭 동반 상승하며 2주째 오차범위 내 접전을 이어갔다. 지난 22~23일 전국 18세 이상 1000명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당은 전주보다 0.2% 포인트 상승한 42.7%, 국민의힘은 2.5% 포인트 상승한 39.5%를 기록했다. 조국혁신당은 3.2%, 개혁신당은 3.1%, 진보당은 1.5% 지지율을 보였다. 무당층은 8.9%였다.
리얼미터는 장 대표의 단식 종료와 박근혜 전 대통령의 국회 단식 현장 방문 등을 계기로 보수 통합의 명분을 확보한 것이 지지율 상승의 발판이 됐다고 분석했다. 반면 민주당은 지역 통합 추진과 경제 호재라는 긍정적 요인에도 공천헌금 스캔들 수사 확대와 조국혁신당과의 기습 합당 제안에 따른 갈등 탓에 상승 폭이 제한된 것이라고 봤다.
두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0% 포인트, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트다. 대통령 국정 수행 지지도 조사 응답률은 5.2%, 정당 지지도 조사 응답률은 4.1%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
