"우리 국민은 위대한 국민" 이해찬 1년전 발언 눈길

입력:2026-01-26 09:08
“우리 국민은 굉장히 위대한 국민이라는 걸 다시 한번 확인했습니다. 군인들이 쳐들어오는데 맨손으로 가서 틀어막고 쿠데타를 저지시켰습니다.”

ETV 세종 유튜브 방송화면 캡처

25일 베트남 출장 중 세상을 떠난 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 2024년 12월 12일 더불어민주당 세종시당 주최로 열린 윤석열 당시 대통령 탄핵 가결을 촉구하는 문화제에서 한 발언이 다시 회자되고 있다.

한눈에 보기에도 건강이 좋지 않아 보였던 그는 세종시당 상임고문으로 단상에 올라 마이크를 쥐었다.

이 수석부의장은 “박정희 독재하고도 싸웠고, 전두환 독재하고도 싸웠는데 정말 같잖지도 않은 X하고 싸우려니까 재미가 없다”면서 “오늘 (윤 당시 대통령의) 담화를 들으면서 정말 못된 X이라는 생각이 들었다. 반성은커녕 말하는 거 하며 표정 하며 저렇게 못된 X이 2년 동안 국민을 우롱했구나하는 생각이 들었다”고 말했다.

이어 내란을 맨손으로 저지한 국민을 칭송하는 한편 윤 당시 대통령을 겨냥해선 “저렇게 무도한 X, 제가 정치 오래 하면서 처음 봅니다. 싸XX도 없고, 능력도 없고, 예의도 없고”라고 맹비난하기도 했다.

그는 또 “국회에서 탄핵안이 통과되면 대통령 직무가 정지되고 헌재로 넘어가 몇 달이 걸릴지 모르겠지만 이번에 반드시 끌어내려야 한다”면서 “경제가 말이 아니고 서민들 고통이 말이 아니다. 하루라도 빨리 고통을 끊어 내야 한다”고 목소리를 높였다.

이 수석부의장의 연설을 담은 유튜브 영상에는 “대한민국 민주주의에 큰 빚을 졌다” “그동안 감사했습니다” 등의 애도 글이 이어졌다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

김상기 기자
김상기 기자
