미니애폴리스 총격에…트럼프 “민주당 탓” VS 오바마 “비극 멈춰야”

트럼프 “민주당이 초래한 혼란…피난처 도시가 모든 문제 근원“

오바마 “ICE, 시민 위협하며 도발…행정부 접근 방법 재검토해야”

미국 미니애폴리스에서 25일(현지시간) 전날 연방요원의 총격에 사망한 알렉스 제프리 프레티의 임시 추모소에 묵주가 놓여져 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

버락 오바마 전 미국 대통령. 뉴시스

미국인들은 이들(연방요원)이 법과 책임에 기반해 임무를 수행하고 공공 안전을 위해 주·지방 정부와 협력하기를 기대한다. 그러나 미네소타에서 우리가 보고 있는 것은 그 정반대”라고 지적했다.

“이제는 멈춰야 한다. 행정부가 접근 방식을 재검토하고 월즈 주지사와 프레이 시장, 그리고 주·지방 경찰과 협력해 더 이상의 혼란을 막고 정당한 법 집행 목표를 달성해야 한다”고 촉구했다.