미니애폴리스 총격에…트럼프 “민주당 탓” VS 오바마 “비극 멈춰야”
트럼프 “민주당이 초래한 혼란…피난처 도시가 모든 문제 근원“
오바마 “ICE, 시민 위협하며 도발…행정부 접근 방법 재검토해야”
도널드 트럼프 미국 대통령이 미네소타주 미니애폴리스에서 벌어진 연방 요원들의 미국 시민 총격 사건과 관련해 25일(현지시간) “민주당이 초래한 혼란으로 두 명이 미국 시민이 목숨을 잃었다고 주장했다. 반면 버락 오바마 전 대통령은 이번 사건에 대해 “가슴 아픈 비극”이라며 “이제는 멈춰야 한다”고 촉구했다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 장문의 글을 올려 “민주당이 운영하는 ‘피난처 도시(Sanctuary City)’와 주들은 이민세관단속국(ICE)과의 협력을 거부하고 있으며 오히려 좌파 선동가들이 최악 중의 최악 범죄자들을 체포하는 작전을 불법적으로 방해하도록 부추기고 있다”고 주장했다.
피난처 도시는 연방정부의 강경한 이민 단속에 대해 주정부가 제한적으로 협조하는 민주당 지역을 말한다. 트럼프는 “미국 의회에 즉각 피난처 도시를 종식시키는 법안을 통과시키길 촉구한다”며 “피난처 도시가 이 모든 문제의 근원”이라고 주장했다.
트럼프는 “(팀) 월즈 미네소타 주지사, (제이컵) 프레이 미니애폴리스 시장, 그리고 미국 전역의 모든 민주당 소속 주지사와 시장들에게 트럼프 행정부와 공식적으로 협력해 국가의 법을 집행할 것을 촉구한다”고 강조했다.
트럼프는 “공화당이 통치하는 텍사스 조지아 플로리다 테네시 루이지애나 등 5개 주에서는 지난 1년간 ICE가 불법 체류 범죄자 15만 245명을 체포했지만 시위나 폭동, 혼란은 단 한 건도 없었다”며 “지방 경찰과 ICE가 협력하며 함께 일하고 있기 때문”이라고도 했다.
트럼프에 앞서 오바마 전 대통령도 이날 부부 명의로 성명을 내고 이번 사건에 대해 “정당을 막론하고 모든 미국인에게 한 국가로서 우리의 핵심 가치가 점점 더 공격받고 있다는 사실을 일깨우는 경종이 돼야 한다”고 말했다.
오바마 부부는 ”미국인들은 이들(연방요원)이 법과 책임에 기반해 임무를 수행하고 공공 안전을 위해 주·지방 정부와 협력하기를 기대한다. 그러나 미네소타에서 우리가 보고 있는 것은 그 정반대”라고 지적했다.
오바마 부부는 트럼프 행정부의 이민 단속과 관련해 “마스크를 쓴 ICE 신병들과 연방 요원들이 사실상 아무런 제지 없이 시민들을 위협하고 괴롭히고 도발하며 위험에 빠뜨리는 전술을 사용해 왔다”며 “이런 전술은 결국 두 명의 미국 시민의 사망으로 이어졌다”고 밝혔다.
오바마 부부는 이어 “행정부와 대통령은 요원들에 대한 최소한의 기강 확립이나 책임 규명에 나서기보다는 상황이 더 악화하기를 바라는 듯 보인다”며 “이제는 멈춰야 한다. 행정부가 접근 방식을 재검토하고 월즈 주지사와 프레이 시장, 그리고 주·지방 경찰과 협력해 더 이상의 혼란을 막고 정당한 법 집행 목표를 달성해야 한다”고 촉구했다.
오바마 부부는 “모든 미국인은 미니애폴리스와 전국 곳곳에서 이어지는 평화적 시위의 물결을 지지하고 영감을 받아야 한다”며 “불의에 맞서 목소리를 내고 기본적 자유를 지키며 정부에 책임을 묻는 일은 궁극적으로 우리 각자의 몫”이라고 강조했다.
