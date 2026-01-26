더블유재단 석동율 이사장 취임… “글로벌 기후 리더 도약”
국제 환경보전 기관 더블유재단이 26일 석동율(사진 오른쪽) 신임 이사장을 선임했다.
유엔기후변화협약(UNFCCC)의 공식 파트너인 더블유재단은 14년간 쌓아온 환경 네트워크와 구호 성과를 토대로 글로벌 탄소중립 프로젝트를 선도해 왔다. 한국과 해외를 오가며 ‘글로벌 기후행동 포럼(GCAF)’을 열어 기후 거버넌스 구축에 핵심적인 역할을 했고, 해양경찰청 및 Sh수협은행과 협력해 해양 환경 보전 기금을 운영했다.
또 네팔 대지진, 필리핀 하이옌 태풍, 라오스 댐 사고 등 기후변화 재난 현장에 수십억원 규모의 구호 물품을 지원하며 기후 난민을 도왔다. 탄자니아 마을의 상수도 설치, 캄보디아 및 말라위 지역의 교육 및 식수 지원 사업 등 지속 가능한 개발 프로젝트를 통해 지구촌 곳곳에 긍정적인 변화를 이끌어내기도 했다.
석동율 신임 이사장은 취임사를 통해 “더블유재단이 쌓아온 세계적 수준의 기후 대응 자산은 대한민국의 소중한 자산”이라며 “더욱 투명하고 전문적인 시스템을 강화해 실질적인 탄소중립 성과를 내는 글로벌 환경 기구의 표본이 되겠다”고 말했다.
