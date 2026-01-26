유별나게 사람을 잘 따르고 순하기로 유명했던 호랑이 이호가 20년 호생을 마치고 세상을 떠났다.
청주동물원은 25일 인스타그램을 통해 “어제(24일) 낮 12시가 좀 넘어 이호의 심장이 멈췄다”고 전했다.
청주동물원은 “이번주 월요일 힘이 빠져 보였지만 이름을 부르자 다가와 착한 표정으로 앉아있었다”면서 마지막 이호의 모습을 알렸다.
이어 “이호를 뒤에서 안아보니 아직 온기가 남아 있었다. 성체가 되고나서 처음 맡아 보는 털의 냄새! 후각의 기억이 오래 남는다고 해서 이호의 등에 얼굴을 묻었다”면서 “20년 동안이나 다가와 철창을 부비며 반겨줘서 고마웠다. 나이든 몸을 수고롭게 해서 미안했다. 매일은 장담 할 수는 없지만 꽤 오래 너를 기억할게”라며 아쉬움을 표했다.
이호는 2006년 8월 30일 청주동물원에서 태어난 수호·이호 자매 중 둘째인 암컷 시베리아호랑이다. 88서울올림픽 마스코트였던 호돌이의 손자인 박람과 영국 마웰동물원 출신의 혈통 좋은 오스카의 딸인 청호 사이에서 태어났다.
이호는 지난해 12월 지상파 예능프로그램에서 내성발톱 수술을 받는 과정에 공개돼 시청자들의 사랑을 받기도 했다.
이호의 폐사 소식에 네티즌들은 “그동안 고맙고 행복했어. 호랑이별에서 아프지 말고 행복하게 지내렴” “이호를 잘 돌봐주신 수의사님 감사합니다. 호야 이제 쉬어도 돼. 그동안 너무 고생 많았다” 등의 글을 남기며 슬퍼했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“고맙고 고생 많았어~” 호랑이별로 떠난 청주동물원 이호
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사