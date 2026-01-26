전국 아파트값… 상위 13억4296만원, 하위 9292만원

지난해 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 수준으로 벌어졌다. 서울 주요지역 집값이 가파르게 상승한 반면 지방 부동산 경기는 침체되면서 나온 결과로 풀이된다.
26일 한국부동산원에 따르면 작년 12월 기준으로 전국 아파트 매매시장에서 고가 주택과 저가 주택 간 평균 가격차를 나타내는 5분위 배율은 14.45로 집계됐다. 5분위 배율이란 주택 가격 상위 20% 평균(5분위 가격)을 하위 20% 평균(1분위 가격)으로 나눈 값이다. 배율이 높을수록 가격 격차가 크다는 뜻이다.
12월 전국 5분위 가격은 13억4296만원, 1분위 가격은 9292만원이었다.
연간 5분위 배율 추이를 살펴보면 작년 1월 12.80에서 3월(13.08)까지 상승하다 4월(13.02) 한 차례 소폭 하락한 뒤 줄곧 상승세를 이어가 연초 대비 1.65포인트 확대됐다.
전국 5분위 배율은 2021년 7∼12월 12.70으로 최고점을 찍은 뒤 한동안 하락했다가 다시 상승해 2024년 11월(12.75) 최고치를 경신했다. 올해 들어서도 계속 상승하며 상하위 간 격차를 벌려 왔다.
서울은 12월 5분위 가격이 29억3126만원, 1분위는 3억9717만원으로 5분위 배율은 7.38을 기록했다.
민간 통계인 KB부동산 집계로도 작년 전국 5분위 배율은 연중 줄곧 최고치를 경신하며 상승해 12월에는 12.8까지 올랐다. 서울은 6.9로 나타났다.
KB부동산 기준 전국 1분위 평균가격은 1억1519만원, 5분위 가격은 14억7880만원이었고 서울 1분위는 4억9877만원, 5분위는 34억3849만원으로 조사됐다.
지난해 서울 아파트 가격이 강남 3구와 한강벨트를 중심으로 크게 오른 반면 비수도권은 침체를 벗어나지 못하면서 상하위 간 격차가 커진 것으로 풀이된다.
부동산원에 따르면 작년 서울 아파트 가격은 전년 말 대비 8.98% 올랐다. 송파구(22.52%), 성동구(18.75%), 서초구(15.26%), 강남구(14.67%), 마포구(14.22%) 등이 두드러진 상승률을 보였다. 반면 비수도권은 울산 등 일부 지역을 제외하면 대부분 마이너스를 기록하며 1.08% 하락했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
