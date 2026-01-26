‘기무사 댓글 공작’ MB정권 비서관들 징역 집유 확정

대법원 전경. 국민일보DB

2024년 1심은 “피고인들의 범행으로 국민의 건전하고 자유로운 여론 형성이 저해됐을 것으로 보인다”며 이들에게 징역형의 집행유예를 선고했고 항소심도 1심 판단을 유지했다.