미국의 초대형 소셜 뉴스 웹사이트에 한국의 유명 카페 공지문이 올라와 눈길을 끌었다. 이곳은 한국이니 영어 대신 한국어로 주문해 달라는 내용이었는데 대다수 네티즌들은 영어를 고집하는 외국 관광객에게 얼마나 시달렸으면 이런 공지문까지 나왔겠느냐며 안타까워했다.
서울에서 여행 중이라는 글쓴이는 25일 레딧에 ‘투썸플레이스에 붙은 외국인 공지’라는 글과 함께 관련 사진을 올렸다.
공지문에는 다소 서툰 영어로 ‘이곳은 한국입니다. 영어를 쓰는 곳이 아닙니다. 한국어를 모른다면 번역기를 이용하세요. 그리고 여행 왔으면 제발 예의를 지켜주세요’라는 내용이 적혀 있다.
글쓴이는 “서울에 온 지 이틀째 이런 공지문을 봤다”면서 “카페 직원이 우리에게 무례하게 이 메시지를 가리켰다”고 적었다. 이어 “메시지보다 (카페 직원들의 무례한 태도 등) 전반적인 분위기가 불쾌했다”면서 “직원들은 아마도 여행객들에게 지친 것 같다. 이 카페에 다시 갈지 모르겠다”고 썼다.
글쓴이는 카페 점원을 비판하기 위해 글을 올렸겠지만 외국 네티즌들은 글쓴이보단 카페 직원들의 고충에 공감했다.
자신을 프랑스인이라고 소개한 한 네티즌은 “어느 날 프랑스 관광객들이 카페 점원에게 나쁜 영어를 말하는 걸 들었다”면서 “점원은 영어를 잘 이해하지 못했는데, 관광객들은 프랑스어로 욕설을 섞어가며 ‘이 나라 사람들은 영어를 이해 못 해’라고 말했다”고 전했다. 그러면서 “그건 정말 역겨운 행동”이라면서 “여긴 한국이다. 최소한 기본적인 한국어를 배우든가 아니면 집으로 가든가. 그런 쓰레기 같은 외국인들 때문에 한국인들이 한국에서 한국어로 말하면서 계속 사과한다”고 꼬집었다.
이 글에는 “맞아, 프랑스에 가면 (한국에서 영어 안 통한다고 욕했던) 그 멍청이들이 내가 프랑스어 못한다고 불평하겠지”라는 덧글이 달렸다.
다른 네티즌들은 “현지 언어를 못 한다면 주문하기 전에 번역기 앱을 준비하는 게 기본예절이지” “점원들이 이 글을 쓰기까지 얼마나 많은 여행자들이 못되게 행동했을지 상상해 보자” 등의 글을 올리며 카페 점원들을 옹호했다.
글쓴이를 향해 “영어가 모국어가 아닌 다른 나라에 가서 영어가 100% 적합할 거라고 기대해선 안 된다”면서 “이런 걸로 화를 낼 생각이라면 그 카페에 다시 가지 마라”는 조언을 남긴 네티즌도 있었다.
대부분은 카페 점원에 공감했지만 일부는 “적어도 점원들이 영어를 하지 못한다는 걸 완벽하게 보여주네”라며 엉터리 영어로 적힌 공지문이 자칫 무례하게 비칠 수 있다고 지적하기도 했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“한국선 한국어로 주문요!” 레딧 달군 한국 카페 공지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사