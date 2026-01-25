초등학생에게 받은 ‘두쫀쿠’…李대통령이 보인 반응은?

초등학생에게 받은 ‘두쫀쿠’…李대통령이 보인 반응은?
이재명 대통령이 최근 열풍인 ‘두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)’를 처음 접하고 호기심을 보이는 모습이 담긴 영상이 온라인에서 화제가 되고 있다.
유튜브 ‘이재명TV’에는 23일 ‘두쫀쿠를 아시나요’라는 제목의 숏츠 영상이 공개됐다.
약 15초 분량의 영상에는 울산 울주군 온양읍 남창옹기종기시장을 방문한 이 대통령에게 초등학생으로 보이는 아이가 두쫀쿠를 건네는 장면이 담겼다. 이 대통령은 두쫀쿠를 받아 들고 잠시 살펴본 뒤 미소를 지으며 아이의 손을 잡았다.
시장 방문 이후 일정도 영상으로 공개됐다. ‘두쫀쿠와 함께하는 퇴근길’이라는 제목의 또 다른 숏츠에서는 이 대통령이 수행원들과 이동하며 약 50초 동안 두쫀쿠에 대해 이야기를 나누는 모습이 담겼다.
이 대통령은 “두바이에서 온 건가”라고 물었고 황인권 경호처장은 “두바이 쫀득한 초콜릿”이라고 답했다.
권혁기 의전비서관은 “요즘 6~7시간 걸려서 아이들이 겨우 살 수 있는 것”이라며 “한국에서 만든 것”이라고 설명했다. 다른 청와대 행정관도 “(속 재료인) 카다이프와 피스타치오가 두바이산이라고 한다”고 부연했다.
이 대통령은 설명을 들은 뒤 “정말 희한하네”라고 말하며 웃었고, 영상은 수행진과 자연스럽게 대화를 이어가는 모습으로 마무리됐다. 해당 영상은 이날 기준 조회수 38만회를 기록했다.
