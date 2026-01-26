두 남성 경기소리꾼이 들려주는 12잡가
30~31일 서울 돈화문국악당에서 고금성과 이희문 출연
‘잡가’는 조선시대 양반층이 부르던 가곡·가사·시조 등의 ‘정가’와 상대되는 민속 성악이다. 주로 예인 출신 전문 소리꾼들이 부르기 때문에 기교적으로 어렵고 노래의 범위도 다양하다. 서울과 경기도를 중심으로 전승된 경기민요에는 소리꾼들이 넘어야 할 ‘12잡가’가 있다. 유산가, 적벽가, 제비가, 소춘향가, 선유가, 집장가, 형장가, 평양가, 십장가, 출인가, 방물가, 달거리 등 12곡으로 구성돼 있다. 느린 장단으로 된 이들 12잡가를 ‘긴잡가’라고도 한다.
경기민요는 과거 남성 소리꾼의 전유물이었지만, 일제 강점기를 거치며 여성 소리꾼이 주류를 이르게 왔다. 남성 소리꾼이 손에 꼽을 정도로 적은 경기민요에서 이희문은 독특한 존재다. 제16회 전국민요경창대회 종합부문 대통령상, KBS국악대상 민요상 등을 받으며 기량을 입증한 그는 여장 등 독특한 퍼포먼스로 유명하다. 지난해 국립극장 여우락 페스티벌 예술감독을 역임하기도 했다.
이희문은 대중에게 여전히 낯선 ‘잡가’를 관객이 ‘귀 기울여 들을 수 있는 음악’으로 다시 자리매김하는 다양한 시도를 이어가고 있다. 현대적 감각으로 재해석한 오더메이드 레퍼토리 ‘잡(雜)’을 비롯해 ‘식스 센스’ ‘한 달 한옥’처럼 오롯이 소리를 중심으로 공연이 대표적이다. 오는 30~31일 서울 돈화문국악당에서 펼치는 ‘고이(高李) 접어 부르는 완창 12잡가’는 이희문이 또다른 남성 경기민요 소리꾼 고금성과 함께하는 무대다. 중요무형문화재 제57호 경기민요와 제19호 선소리산타령의 전수자인 고금성은 2007년 전주대사습놀이 전국대회 민요 부문 장원, 2011년 KBS국악대상 민요상을 받았다. 근래 트로트 가수로도 영역을 넓혀 활동하고 있다.
이번 무대는 경기 12잡가를 고금성과 이희문이 절반씩 나누어 부르는 형식으로 구성된다. 두 사람은 서로 장단을 보태며 주고받게 된다. 이를 통해 한 사람이 단독으로 완창할 때보다 한층 풍성한 호흡의 교감이 살아나며 잡가 본연의 활기와 즉흥성이 선명하게 드러난다. 같은 계보의 남성 소리꾼이지만 서로 다른 색과 소리 철학을 가진 두 소리꾼의 대비는 전통음악의 다양성과 확장성을 보여줄 전망이다.
