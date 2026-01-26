국립군산대 정시 경쟁률 급등…교육혁신·학생 복지 강화 작용
국립군산대학교가 2026학년도 정시모집에서 정원 내 경쟁률 5.53대 1을 기록하며 지난해(2.85대 1) 대비 두 배 가까이 상승했다. 대학 측은 학사제도 혁신과 학생 복지 강화, 진로·취업 지원 확대가 복합적으로 작용한 결과로 분석했다.
국립군산대에 따르면 가군 수능 위주 전형은 7.33대 1, 다군 일반전형은 5.62대 1을 기록했다. 중어중문학과 14.6대 1, 일어일문학과 13대 1, 철학과 12대 1, 간호학부 11.25대 1 등 인문·보건 계열을 중심으로 경쟁률이 높았다.
국립군산대는 전국 최초로 ‘B·E·S·T 학사 체계’를 도입해 소속 제한을 최소화하고, 졸업 시기 선택과 전과 절차를 자율화하며, 전공 선택 시 정원 제한을 두지 않는 학생 중심 교육환경을 구축했다.
특히 학년·학과·횟수 제한 없는 ‘3무(無) 전과제도’는 2022학년도 76명에서 2025학년도 200명으로 이용자가 크게 늘었고, 전과 후 평균 성적 상승과 높은 만족도를 기록했다. 기업과 지역 수요를 반영해 학생이 전공 모듈을 조합하는 모듈형 컨버전스 학위과정(MCD)도 AI, 로봇, 상담심리, 에너지 등 미래산업 분야를 중심으로 확대되고 있다.
학생 복지 측면에서도 경쟁력이 강화됐다. 2025학년도 연간 평균 등록금은 약 390만원으로 전국 4년제 대학 최저 수준이며, 2026학년도 역시 동결했다. 재학생 1인당 평균 장학금은 302만원으로 86.7%가 혜택을 받았고, 등록금 대비 장학금 지급 비율은 77.4%로 전북권 4년제 대학 중 1위를 기록했다. 무료 통학버스 운영, 최신식 기숙사 확충, ‘천원의 밥상’ 확대 등 생활 지원도 강화됐다.
취업 성과 역시 뚜렷하다. 2024년 취업률은 60.2%로 국가중심 국립대 중 3위를 기록했으며, 현대자동차, 삼성중공업, 한국전력기술 등 대기업과 주요 연구기관 진출 사례도 늘고 있다. 미래인재반, 전공진로가이던스센터, 대학일자리플러스센터 등과 산업체 연계 프로그램을 통해 진로·취업 지원 체계를 고도화하고 있다.
엄기욱 국립군산대 총장 직무대리는 “학생의 선택권을 보장하는 유연한 학사 체계와 교육혁신 정책이 학교 경쟁력으로 이어지고 있다”며 “지역과 산업 현장의 요구에 부응하는 미래형 대학으로 성장해 나가겠다”고 말했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사