함께 술 마시다 흉기·가스총 대결 벌인 남성 2명 체포
함께 술을 마시다 서로에게 반말·욕설을 했다는 이유로 각각 흉기와 가스총을 꺼내 든 60대 남성 2명이 경찰에 붙잡혔다.
서울 구로경찰서는 지난 24일 오후 8시 10분쯤 구로동의 한 식당에서 각각 흉기와 가스총으로 상대를 위협한 A, B씨를 체포해 조사 중이다.
식당 주방에서 흉기를 갖고 와 위협하려 했던 A씨에 대해선 특수협박 혐의가, 이에 소지하던 호신용 가스총을 허공을 향해 쏜 B씨에 대해선 총포화약법 위반과 공공장소 흉기 소지 혐의가 적용됐다.
두 사람은 지인 사이로 술을 마시다가 반말·욕설을 문제 삼아 이와 같은 일을 저지른 것으로 조사됐다.
경찰은 두 사람에 대해 구속영장을 신청했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
