‘절반의 성공’ 후 복귀하는 장동혁…‘검은 돈 척결’ 지선 어젠다로

입력:2026-01-25 19:00
정희용, 6·3 지방선거까지 후원금 계좌 동결

장동혁 국민의힘 대표가 지난 22일 8일 간의 단식을 중단하고 국회에서 병원으로 이송되고 있다. 이병주 기자

입원 중인 장동혁 국민의힘 대표가 이르면 이번 주 당무에 조기 복귀할 방침이다. 8일간의 단식 투쟁으로 마련한 내부 결속의 계기를 대여 투쟁의 동력으로 활용한다는 방침이다. 당 지도부는 여권의 공천헌금 의혹을 겨냥해 6·3 지방선거까지 ‘검은돈 뿌리 뽑기’를 핵심 정치개혁 의제로 띄우겠다는 구상이다. 한동훈 전 대표 징계도 조만간 정리할 예정인 것으로 전해졌다.

장 대표 측 관계자는 25일 통화에서 “주변과 의료진 만류에도 장 대표 본인의 당무 복귀 의지가 강한 상태”라고 말했다. 아직 일반식을 먹을 만큼 기력을 회복하진 못했지만, 대화나 간단한 거동은 가능한 상태로 알려졌다. 장 대표는 이날 병문안을 온 우원식 국회의장도 20여분간 대화를 나눴다.

지도부 관계자는 “장 대표의 단식으로 (여대야소) 의석 구조의 한계에서도 공천헌금과 통일교 특검 필요성에 대한 여론 변화가 있었다”며 “더불어민주당의 공천 뇌물을 겨냥한 장 대표의 ‘검은돈 뿌리 뽑기’는 지선까지 주도해 갈 정치개혁 의제”라고 말했다.

실제 정희용 사무총장은 이날 “정치권의 검은 후원금 악습을 끊어내기 위한 의지”라며 자신의 정치 후원금 계좌 입금을 6·3 지방선거까지 정지했다. 또 다른 지도부 관계자는 “민주당과 대비되는 ‘깨끗한 선거’가 국민의힘의 선거 어젠다가 될 것”이라며 “정 총장을 시작으로 릴레이 후원 계좌 정지 동참을 유도할 계획”이라고 말했다.

장 대표 측은 당 내홍의 뇌관인 한 전 대표 징계 문제 역시 이른 시일 내 정리하겠다는 방침이다. 결정을 늦추면 오히려 선거 국면에서 혼란만 가중한다는 판단을 한 것으로 풀이된다.

지도부 일각에선 중진들을 중심으로 당원권 2~3년 정지 정도로 징계 수위를 낮춰야 한다는 의견도 개진됐다. 그러나 한 전 대표가 당 윤리위원회의 제명 결정에 대한 재심 청구 시한(지난 23일)까지 이렇다 할 반응을 보이지 않았고, 장 대표 단식 현장도 방문하지 않으면서 징계 수위를 낮추자는 목소리는 잦아드는 모양새로 전해졌다.

장 대표 건강 상태를 고려할 때 오는 29일 최고위원회의에서 한 전 대표 제명 안건이 상정돼 의결이 이뤄질 전망이다. 재심에 응하지 않은 사안을 윤리위가 자체 변경할 수는 없고, 최고위는 제명이냐 아니냐만 놓고 최종 결정을 내려야 하는 상태다.

당 관계자는 “단식 정국을 거치며 징계를 낮추고 말고 할 게 없다는 방향으로 중진 여론도 바뀌었다”고 말했다.

이형민 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr

