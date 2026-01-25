서해안고속도로서 활어차·SUV 연쇄 충돌 후 화재…1명 사망·4명 부상
서해안고속도로에서 활어 운반 화물차와 SUV 2대가 연쇄 충돌한 뒤 화재가 발생해 1명이 숨지고 4명이 다쳤다.
25일 전북소방본부 등에 따르면 이날 오후 1시5분쯤 전북 고창군 신림면 서해안고속도로 상행선 79.7㎞ 지점에서 9.1t 활어 운반 화물차가 앞서가던 SUV와 접촉한 뒤 뒤따르던 다른 SUV와 충돌하며 도로를 이탈했고, 이후 차량에서 불이 났다.
이 사고로 화물차 운전자 1명이 숨졌다. 또 SUV에 타고 있던 운전자와 동승자 등 4명이 가벼운 부상을 입어 병원으로 이송됐다. 부상자들은 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
사고 충격으로 화물차는 가드레일을 뚫고 도로 밖으로 벗어났으며 차량 일부가 불에 타 소방당국이 진화에 나섰다. 화재는 신고 접수 30여 분 만에 완전히 진압됐다.
경찰은 왕복 4차로 고속도로에서 화물차가 차선을 변경하던 중 앞서가던 SUV와 접촉한 뒤, 뒤따르던 SUV가 이를 피하지 못해 사고가 난 것으로 보고 있다.
경찰은 정확한 사고 경위와 책임 여부를 조사하고 있다.
