정청래식 당원 주권주의의 그늘…“면피성 당원투표 던지기” 비판

“당원 투표면 다 된다는 사고가 문제” 당내 반발 표면화

초선 모임 ‘더민초’, 26일 정청래 당대표에 문제의식 전달 예정

정청래 더불어민주당 대표가 25일 오후 제주시 도남동 제주상공회의소 국제회의장에서 열린 청솔포럼 비전 선포식에서 강연하고 있다. 청솔포럼은 정 대표 지지자 모임이다. 연합뉴스

친명계 한 민주당 의원은 25일 “의원들의 문제의식은 정청래 개인이 아니라 ‘당원투표에 다 부치면 된다’고 하는 의사결정 구조에 있다”고 말했다. 그는 “최고위원의 반발 역시 ‘다 당원투표로 풀 거라면 최고위는 왜 있나’ 라는 것”이라며 “이러면 최고위원회와 당원투표를 대립 관계로 만드는 것이다. 기존의 질서를 다 무시하는 처사”라고 지적했다. 지난 23일 발표된 민주당 초선 의원 모임 ‘더민초’의 성명서도 “당내 어떠한 공식 절차도 거치지 않은 일방적 합당 제안은 결코 정당성을 얻기 어렵다”며 의사결정 방식에 비판의 초점이 맞춰져 있었다.

민주당 내 의원들의 비판 또한 합당의 득실보단 합당 추진이 보여준 당내 의사결정 구조에 방점이 찍히고 있다. 호남 지역 한 의원도 “정청래식 당원주권주의는 선택적”이라며 “검찰개혁은 한 주에 의원총회만 3번 열었는데 합당은 의총도 없이 이런 식으로 처리하나”고 짚었다. 그러면서 “이낙연 대표때부터 전당원 투표를 면피성으로 던져대는데, 이런 식의 의사결정은 의회에서 대의민주주의를 실현하는 것과 거리가 멀다”고 덧붙였다.

정 대표 측은 지도부와 초선 등 당내 반발이 전방위적으로 폭발함에도 해명과 설득에 매달리지는 않고 있다. 이에 더민초는 26일 총회를 열고 70여명 초선 의원들의 총의를 모아 정 대표에게 당내 의사결정과 관련한 문제의식을 전달할 예정이다.