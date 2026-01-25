민주 “인사권자 결정 존중”…국힘 “李 대통령 사과해야”

민주 “인사권자 결정 존중”…국힘 “李 대통령 사과해야”
청와대, 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 철회
청와대가 25일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 지명을 철회하자 여야는 즉각 반응을 내놨다. 더불어민주당은 “인사권자의 결정을 존중한다”고 밝혔고 국민의힘은 “지명 철회는 늦었지만 너무나 당연하고 상식적인 결과”라고 비판했다.
박해철 민주당 대변인은 이날 국회 소통관 브리핑을 통해 “제기된 여러 의혹의 심각성과 국회 청문회에서의 소명 과정 그리고 사회 각계각층에서 전달된 우려, 무엇보다 엄정한 국민 눈높이와 정서적 수용성을 고려한 고심의 결과”라고 말했다.
이어 박 대변인은 “이 후보자 지명의 배경엔 불법계엄과 내란사태로 더욱 심화된 사회적 갈등 상황에서, 한쪽 진영에 치우치지 않는 ‘모두를 위한 정부’를 통해 국민 통합의 물꼬를 트고자 했던 이재명 대통령의 진심이 있었다”고 설명했다.
그러면서 “국민적 우려와 시민사회의 지적을 겸허하고 낮은 자세로 수용하며, 향후 더욱 엄격하고 공정한 인사 기준의 마련을 위해 정부와 함께 고민할 것임을 분명하게 약속 드린다”고 덧붙였다.
박수현 민주당 수석 대변인도 이날 페이스북에 “‘국민의 눈높이’를 받든 대통령님의 결정을 존중한다”며 “그럼에도 통합과 미래를 향했던 대통령님의 꿈은 국민 가슴 속에서 사라지지 않을 것”이라고 적었다.
국민의힘 측은 “당연한 결과”라면서 이 대통령의 사과를 요구했다.
최은석 국민의힘 원내수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 “청문회에서 이 후보자의 위선과 탐욕이 적나라하게 드러났고, 제기된 의혹들이 일절 해소가 안 됐다”며 “지명 철회는 늦었지만 너무나 당연하고 상식적인 결과”라고 말했다.
국회 재정경제기획위원회 야당 간사인 박수영 의원은 페이스북에 “청와대는 인사 검증 실패에 대한 사과는 단 한마디도 하지 않았다”며 “이 대통령은 (이 후보자의) 증여세 탈루, 아들 입시 특혜, 부정 청약, 부동산 투기 등을 하나도 걸러내지 못했다”며 석고대죄하라고 주장했다.
