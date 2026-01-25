국힘 6선 주호영 국회의원 대구시장 출마 선언
국민의힘 중진(6선) 의원인 주호영(대구 수성갑) 국회 부의장이 25일 대구시장에 출마를 선언했다.
주 의원은 이날 오후 동대구역 광장에서 기자회견을 열고 “대한민국 산업화와 근대화의 상징인 박정희 대통령의 길 위에서 대구를 다시 일으켜 세울 것”이라고 밝혔다.
주 의원은 인공지능(AI) 전환을 통한 재산업화를 경제 분야 최우선 과제로 제시했다. 대구·경북 행정통합, 통합 신공항 건설, 대구 취수원 이전 등 지역 핵심 현안에 대한 신속한 현안 해결도 약속했다.
주 의원은 출마 선언 후 대구 전역을 돌며 시민들 목소리를 듣는 민생 소통 행보에 나설 예정이다.
국민의힘에서는 3선의 추경호(대구 달성군) 의원이 가장 먼저 대구시장 출마를 선언했고 이어 최은석(대구 동구군위갑) 의원이 출마를 공식화했다. 4선인 윤재옥(대구 달서을) 의원, 유영하(대구 달서갑) 의원도 조만간 출마 계획을 밝힐 예정인 것으로 알려졌다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
